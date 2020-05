Samm võib nii mõnelegi kõrvaltvaatajale paista kummaline, kuna Veriffi asutaja Kaarel Kotkas on ka koroonakriisi kestel korduvalt öelnud, et Veriffi äri on tõusuteel – kui füüsilise kontakte on vähem, vajatakse aina rohkem isikutuvastust interneti kaudu, märgib ajaleht.

Põhjus on Veriffi ärimudeli nüanssides, selgitas Kotkas Postimehele: väljapoolt Euroopat ja USA-d, kus ettevõttel on võimalik pakkuda täisautomaatset teenust, pärit kliendid, keda Veriff verifitseeris käsitsi, on ära kukkunud.

Selle jaoks töötas Veriffis üle saja inimese.

Kotkas rõhutas korduvalt, et vaja on finantsiliselt vabaks saada: "Me ei ole veel praegu kasumis, aga me liigume sinnapoole."