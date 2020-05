Kohus käskis Kruudal tasuda Vichmannile 15 miljoni euro suurune võlg

Ringkonnakohus otsustas, et Oliver Kruuda ja tema pankrotistunud ettevõte AS Rubla peab tasuma Marcel Vichmanni OÜ Best Idea esitatud nõude 15 miljonit eurot.

OÜ Best Idea nõue põhineb Marcel Vichmanni poolt läbi tema erinevate äriühingute Oliver Kruudale ja tema ettevõtetele antud laenudel ning kokku ostetud võlakirjadel ja aktsiatel, teatas advokaadibüroo TGS Baltic.

Ringkonnakohus nõustus hagejaga, et Kruuda võttis isiklikult ning oma firma AS Rubla nimel kirjaliku kokkuleppega kohustuse tasuda kõik võlgnevused Marcel Vichmanni äriühingute ees.

Ringkonnakohus mõistis kõik võlgnetavad summad koos intresside ja viivistega Oliver Kruudalt ja AS-ilt Rubla välja. Lisaks rahuldas ringkonnakohus veel eraldi ainult AS Rubla vastu esitatud laenu tagastamise nõude ligi 500 000 euro ulatuses.

Ringkonnakohtu otsus ei ole jõustunud, Oliver Kruudal ja AS-il Rubla on õigus esitada 30 päeva jooksul kassatsioonkaebus riigikohtusse.

AS Rubla, endise nimega Tallinna Piimatööstuse AS ja Tere AS oli alates 2015. aastast likvideerimisel ja on tänaseks pankrotistunud.