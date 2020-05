Valdo Randpere: riigikogus on silmamoondust oodata

Mäletatavasti oli õigus oma tulusid ühiselt deklareerida palju aastaid kõigil abikaasadel Eestis olemas, aga 2016. aastal otsustas äsja võimule saanud Keskerakonna, Isamaaliidu ja sotside valitsus, et Eestis senikehtinud ühetaoline maksusüsteem tuleb lammutada ning see asendatigi astmelise tulumaksuga.

Selle muudatuse esimeseks ohvriks sai ühisdeklareerimise õigus. Ühisdeklaratsiooni esitamise õigus tähendab seda, et ühises tuludeklaratsioonis abikaasade kõik tulud ja mahaarvamised liidetakse.

Ühine tulumaksudeklaratsioon tuleneb kehtivast perekonnaseadusest ning abikaasade ühisvara loogikast. Abielu tähendab tavaliselt lepingut ühise vara ja kohustuste kohta sh õigust ühisele tuludeklaratsioonile.

Kuigi sõnades on Isamaaliit olnud alati tohutult perekeskne ja abielusid väärtustav, siis nagu sageli selle erakonnaga – sõnad ja teod erinevad üksteisest oluliselt. Reformierakond üritas ühisdeklareerimise õigust taastada juba 2017. aasta kevadel, aga meie toonane eelnõu hääletati riigikogus koalitsiooni poolt maha. Pereväärtused ununesid kiiresti, kui oli vaja maksulollustest tekitatud miinuseid millegi arvelt kompenseerida. Kompenseeritigi. Perekondade arvelt.

"Suure tõenäosusega läbib meie eelnõu edukalt esimese lugemise, et seejärel rahanduskomisjoni riiulitel tolmu alla mattuda."

Nüüd aga, nagu juba öeldud, on silmamoonduse aeg. Suure tõenäosusega läbib meie eelnõu edukalt esimese lugemise, et seejärel rahanduskomisjoni riiulitel tolmu alla mattuda.

Koalitsioonierakonnad - eriti EKRE ja endiselt väga perekeskne Isamaa - ei taha seekord avalikult saalis selle eelnõu vastu olla, aga ega nad sellega edasi ka liikuda ei kavatse. Kuigi siseminister Mart Helme lubas vaid päev enne, kui me eelnõu riigikogus üle andsime, et EKRE kaalub tõsiselt sellise eelnõu toetamist. Jutuks hea küll.

Eelnõu tegelikku saatust võib välja lugeda sellest, et valitsus selle vastuvõtmist oma arvamuses ei toetanud. Põhjenduseks toodi kriisiolukord ja kõrged IT-arenduskulud.

Arusaamatu põhjendus, sest just kriisiajal on risk suurem, et üks abikaasadest ei saa töötada. Selles olukorras annaks ühiselt deklareerimine peredele olulise kokkuhoiu võimaluse. Neid perekondi, kes sooviksid ühiselt oma tulusid ja kulusid deklareerida, pole just vähe. Viimati, kui ühisdeklaratsioone sai esitada, kasutas seda võimalust ligi veerand kõigist deklarantidest.

Aga ega ma mingite ratsionaalsete argumentidega seda logisevat valitsuskoalitsiooni ikka suuda meelt muutma panna. Pigem saavutame seda, et koalitsioonisaadikud ei viitsi isegi teeselda, et hoolivad. Siis jääb silmamoondus ära ja meie eelnõu ei maandu mitte riiulile tolmu koguma vaid otse prügikasti. Seekord pole hommik õhtust targem ja vastus peaks tulema kusagil keskpäeva paiku.