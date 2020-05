"Teeme ettepaneku töötada eratervishoiuasutuste jaoks välja meede, mis tagaks kogu sektori jätkusuutlikkuse ning kompenseeriks osaliselt saamata jäänud tulu. Oleme välja arvutanud, et antud meetme mahuks peaks olema umbes 1,4 miljonit eurot," märkis eratervishoiuasutuste liidu juhatuse liige Ivo Saarma.

Ta selgitas, et 26. märtsil kohustas terviseamet eratervishoiuasutusi lõpetama tervishoiuteenuse osutamise, piirangud plaanilise ravi osutamisele tühistati 21. aprillil. Kehtestatud piirangud tõid kaasa olukorra, kus eratervishoiutöötajad on olnud ligi ühe kuu pikkuse perioodi jooksul tööta ning patsiendid ravita.

"Sellest tulenevalt on tänaseks vähenenud patsientide arv suurusjärgus 80 protsenti. Patsientide vähenemine on otseselt mõjutanud ka Liidu liikmete tulusid. Meie poolt läbi viidud uuringu kohaselt vähenesid meie liikmete tulud perioodil 26. märts kuni 21. aprill koguni 64 protsenti ehk üle kahe miljoni euro."

See on avaldanud Saarma sõnul negatiivset mõju ka eratervishoiu töötajate töötasule ja eratervishoiuasutuste üldisele majanduslikule olukorrale. Ta lisab, et kuigi täpseid andmeid ei ole võimalik täna veel esitada, on ilmne, et välja öeldud langus teeb eratervishoiuasutustest ühe COVID-19 tagajärjel ühe enimkannatanud majandusvaldkonna.

Saarma sõnul on hetkel teada, et haigekassaga lepingut omavaid eratervishoiuasutusi hakkab mingil määral toetama haigekassa. Seevastu haigekassaga lepingut mitteomavatel eratervishoiuasutustel on võimalik olukorra leevendamiseks kasutada ainult töötukassa meedet.

"Arvestades aga sektori eripära ning meetme iseloomu, ei paku see eratervishoiuasutustele ellujäämiseks vajalikku leevendust. Esmalt võimaldab meede toetust saada vaid kaks kuud. Aeg, mis kulub aga patsientide arvu taastumisele ning majandusliku stabiilsuse saavutamisele, on kordades pikem."

Teiseks paneb töötukassa poolt makstav maksimumsumma (1000 eurot) eratervishoiuasutustele töötajate töötasu säilitamiseks ebaproportsionaalselt suure koormuse.

"Liidu liikmete andmetele tuginedes moodustab 1000 eurot arstide töötasust keskmiselt ca 32 protsenti ning õdede töötasust ca 62 protsenti. See tähendab, et kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide motiveerimiseks tuleks eratervishoiuasutustel omalt poolt märkimisväärselt panustada. See aga ei ole tänases olukorras, kus pea kuu aega ei ole olnud võimalik teostada plaanilist ravi ja teenida tulu, mõeldav," leiab Saarma.

Arvestades eeltoodut, teeb Eesti Eratervishoiuasutuste Liit ettepaneku töötada eratervishoiuasutuste jaoks välja meede, mis tagaks kogu sektori jätkusuutlikkuse ning kompenseeriks osaliselt saamata jäänud tulu.

"Oleme välja arvutanud, et antud meetme mahuks peaks olema umbes 1,4 miljonit eurot. Eratervishoiuasutused ei soovi kindlast jätta kogu äririski riigi kanda, kuid olukorras, kus eratervishoiuasutuste kanda jääks enam kui 35 protsenti kahjudest, tooks see suurele osale eratervishoiuasutustest kaasa olulise kulude kärpimise ning omaks seeläbi olulist negatiivset mõju kogu Eesti tervishoiule."

Saadav hüvitis võimaldaks Saarma kinnitusel eratervishoiuasutustel jätkata plaanilist ravi ning tasuda töötajatele nende kvalifikatsioonile vastav töötasu.

"Selliselt oleks võimalik kompenseerida vähemalt osaliselt ka eratervishoiusektori töötajate panus käesoleva kriisiga toimetulekul. Kogu sektori meditsiinipersonal on alates kriisi algusest olnud valmis riiki abistama ning eesliinitöötajatena igakülgselt panustama. Paljud neist on lisaks valmisolekule juba ka reaalselt eesliinil töötanud," märkis ta.