Tanni ja Palo lahkumisega lakkab koalitsiooni kuulunud sotside fraktsioon volikogus olemast. See tähendab, et poliitiline muudatus nõuab koalitsioonileppe ümbertegemist, ütles Vaikla, ning lisas, et suuri muutusi leppes pole plaanis.

""Prioriteedid on jätkuvalt kvaliteetne ja mitmekülgne haridusvõrk, tasemel vabaaja veetmise võimalused ning toetav sotsiaalhoolekandesüsteem, mis on eriti oluline just praeguses eriolukorras," ütles Vaikla.

Vaikla põhjendas üleminekut sotsiaaldemokraatide viimase aasta paigalseisuga ning nimetas pressiteates Keskerakonda "tulevikku vaatavaks ja elujõuliseks" erakonnaks. "Pealegi on sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna väärtused ning põhimõtted üsna sarnased," lisas ta.

Tann ütles, et teda veensid Keskerakonnaga liituma kohtumised erakonna eestvedajatega. "Nüüd teenib üks erakond nii riiki, Tallinna linna kui ka Viimsi valda," lisas Tann.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonist lahkub ka Urve Palo, kes jätkab Viimsi vallavolikogus parteituna Keskerakonna toetamist, teatas Keskerakond.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid märkis, et Viimsi vald saab nüüd teha senisest tõhusamat koostööd Tallinna linna ja vabariigi valitsusega.