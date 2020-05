Selts teatas oma Facebooki lehel, et esimesed kaks nädalat ettevaatlikku vastuvõttude taastamist perearstikeskustes on näidanud, et tagasiteel normaalsusesse on võimalik astuda järgmine samm.

Kui seni võis perearstikeskusesse pöörduda ägedate haiguste, krooniliste haiguste ägenemise, vaimse tervise probleemide tõttu, samuti ka kõigis vanuses laste tervisekontrolliks ning igas vanuses inimeste vaktsineerimiseks, siis nüüd taastatakse perearstikeskustes lisaks tervisekontrollid mootorsõiduki juhtimisõiguse saamiseks, tööleminekuks ja ka relvaloa taotlemiseks.

Perearstid rõhutavad, et tervisekontrolli korral järgitakse kõiki eelnevalt kokkulepitud reegleid - "mustad" ja "puhtad" patsiendid pannakse eraldi, tagatakse minimaalne kontakt ooteruumis, kätepesu ja kirurgiline mask patsiendile.

"Esialgu palume pisut veel oodata riskirühma patsientidel oma korraliste tervisekontrollidega, juhul kui kroonilised haigused on kenasti stabiilses seisus. Ning ennetavate sõeluuringutega läheb ka veel pisut aega," seisab seltsi teates.