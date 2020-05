Uuringus testiti ja küsitleti nädala jooksul juhuvalimi alusel üle Eesti kokku 2007 täisealist elanikku, kelle hulgast tuvastati kolm COVID-19 positiivset.

Kolmest tuvastatud nakatunust kahel olid varem esinenud kergemad sümptomid ja ühel puudusid haigusele viitavad sümptomid täielikult. Ühel kolmest nakatunust oli enne uuringu läbiviimist COVID-19 diagnoositud. Kõik kolm kajastuvad jooksvalt riiklikus statistikas.

Tulemuste põhjal tehti üldistatud järeldus, et hinnanguliselt on hetkel riigis ligikaudu 1400 täisealist COVID-19 positiivset elanikku ning viiruse levik hästi kontrolli all.

"Uuringu tulemused annavad kindluse, et hetkel on nakatumine Eestis väike ja piirangute leevendamine on põhjendatud. Planeerime oma uuringu järgmisi etappe nii, et saaksime piirangute leevendamise mõju hinnata pikema perioodi vältel. See on oluline, et saaksime võimalikult varakult tuvastada haiguspuhangu teise laine teket," ütles Tartu ülikooli professor Ruth Kalda.

Peaminister Jüri Ratas märkis, et seireuuring annab parema võimaluse vaadelda viiruse levikut terves riigis ning jälgida piirangute leevendamise mõju lähimatel nädalatel ja kuudel. "Kuna viirus on väga nakkav, siis on selle leviku seiramine kõigi piirangute leevendamisel ja ettevaatusmeetmete kasutamisel võtmetähtsusega," lausus Ratas.

Ülikooli teadlased viivad läbi kokku kaheksa uuringulainet, mille käigus küsitletakse ja testitakse Eestis 16 000 kuni 20 000 inimest. Valitsusele esitatakse igal nädalal kokkuvõtted, mis on aluseks eriolukorra meetmete tulemuslikkuse hindamiseks ja muutmiseks.

Esimese laine valimisse sattunud inimeste küsitlemine algas 23. aprillil, testimine 24. aprillil. Iga uuringulaine kestus on üks nädal.

Koroonaviiruse levik selgitatakse välja nii viirusinfektsiooni tunnustega kui ka sümptomiteta elanike seas. Uuringus osalemine on vabatahtlik, valimisse sattunud inimestel on igal ajahetkel õigus keelduda küsitlusele vastamisest ja/või testimisest.