ETV saates "Esimene stuudio" on teisipäeval külas terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov.

Eesti hakkab sammhaaval piirangutest loobuma, sest uute nakatumiste arv on väike. Milline on mõistlik avanemise tempo? Kui suur on praegu oht Eestis nakatuda? Kas inimesed hoiavad soovituslikest piirangutest kinni ka siis, kui eriolukord tühistatakse? Neid küsimusi küsib saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.35.