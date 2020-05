Rosma linnamäel raiunud metsaomanik peab tegema päästeuuringud

Põlva linna lähistel, Rosma külas, asub 1. aastatuhandest pärit asulakoht ning muistne linnamägi. Varem metsaga kaetud linnamäe nõlval tehti eelmisel aastal lageraiet ning suurt kahju tekitasid ka tormituuled. Pikali kukkunud puud on koos juurtega lahti rebinud pinnase, mida nüüd on uurima asunud arheoloogid.

"Metsatöödel sõitis metsatöö masin läbi linnuse peavärava. Kuna ta ei mahtunud läbi, siis lükati seda peavärava värava kohta enam kui meetri võrra laiemaks, võeti väravakohal kasvanud puu ära ja sellega kahjustati linnamäe valli otsa, mis nüüd tugevasti variseb. Võrreldes talvega on seis länud palju hullemaks," rääkis Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi juhtivteadur Heiki Valk.

Valk leiab, et arheloogilised uuringud linnamäel oleks pidanud omanik tellima enne metsaraiega alustamist. Siis oleks olnud võimalik vältida raietööde käigus linnuse värava kahjustamist.

Rosma linnamägi Autor/allikas: Leevi Lillemäe

Rosma linnamägi kuulub eraomanikele ja eraomanikel on õigus oma vara hallata ja vallata täpselt nii nagu põhiseadus neile seda ette näeb, ütles muinsuskaitseameti arheoloogiapärandi valdkonna juht Ulla Kadakas.

"Aga mis Rosmas juhus nende raietööde käigus, oli see, et vaatamata sellele, kuidas me isegi ühe raietööfirmaga kõik linnuse väärtuslikud osad üle vaatasime, siis millegipärast töö teostajaks osutus keegi kolmas, kellele see informatsioon siis kahjuks edasi ei jõudnud," selgitas Kadakas.

Kadakas lisas, et nüüd lasub metsaomanikul kohustus korraldada rikutud alal päästeuuringud. Selles, kas uuringud peab tegema metsaomanik või töid teinud metsafirma, peavad asjaosalised juba ise kokku leppima. Olukorraga on rahulolematud ka kohalikud elanikud.