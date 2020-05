Ettevõtte tegevjuht Sverre Puustusmaa ütleb, et koroonakriisi algus tekitas palju stressi, sest muret oli selle toorme kättesaamisega, mida Eestis ei kasvatata. Samas suurenes nii Eestis kui mujal nõudlus kauasäiliva külmkuivatatud toidu järele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me põhimõtteliselt töötasime 24/7, et suuta ära täita tellimused. Aga ka siis me olime kohati sunnitud oma normaalset tarnet pikendama kahe-kolme nädalani," rääkis Puustusmaa.

Tactical Solution toodab toidupakke matkajatele, militaarsektorile ja ka tavatarbijale. Eestis on menukiks osutunud toode nimega Kriisitoit, mis sisaldab ühe inimese nädalast toiduvaru. Kriisitoiduga tuldi Eesti turule vahetult enne koroonakriisi.

"See ämber sisaldab kogu vajalikku materjali. Kuna meie toidupakk on ka selline mida võib otse tulel soojendada, siis seal on väikene niiöelda priimus-põleti, siis on tikud, veepuhastustabletid, lusikas ja toidud, nii et sul ei olegi muud mitte midagi vaja. Sul on vaja mingisugust vett, mida sa saad puhastada ja kogu lahendus on sul olemas," rääkis Puustusmaa.

Viljandimaa toidupakkide valmistaja on tegutsenud neli aastat. Toit keedetakse valmis Tartus, külmkuivatatakse Poolas ja pakitakse Viljandis.

Nüüd on käsil oma külmkuivatus- ja pakketsehhi ehitamine. Koroonakriisi ajal on palgatud kuus uut ajutist töötajat, kellele pakutakse nüüd võimalust tähtajatule lepingule.