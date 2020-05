Pipedrive'i tegevjuhi Timo Reini sõnul lükkas firma koondamise otsust võimalikult kaua edasi.

"Tõmbasime kriisi alguses kulusid oluliselt koomale ning pakkusime 16 väiksema koormusega töötajatele võimalust end ettevõtte sees mõnes muus rollis proovile panna. Paraku ei olnud need sammud enam piisavad, et pikalevenivast majandussurutisest tulemuslikult välja tulla," sõnas Rein.

Pipedrive'i kliendid on enamasti väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, keda kriis kõige valusamalt mõjutab. "Töötasime hättasattunud klientide jaoks kiiresti välja kriisiprogrammi, kuid teame, et paljudel neist on väga raske ning ei ela suure tõenäosusega suvekuid üle. Peame valmistuma selleks, et olukord võib klientide ja seeläbi Pipedrive'i jaoks veelgi keerulisemaks minna," tõdes Rein.

Eestis koondatavad 14 töökohta moodustavad ligikaudu poole Pipedrive'i globaalselt likvideeritavate töökohtade koguarvust. Kõigile koondamisteate saanud töötajatele pakub Pipedrive isikliku juhendaja nõustamist, tuge CV ja motivatsioonikirja koostamisel ning värbajate kontaktvõrgustikku uue töökoha leidmiseks. Välismaalastest töötajaid aitab vajadusel asjaajamisega Pipedrive'i pikaajaline partner Jobbattical.

Pipedrive on 2010. aastal Eestis asutatud müügijuhtimise tarkvara ettevõte. Praegu kasutab Pipedrive'i müügitööriistu üle 90 000 ettevõtte rohkem kui 150 riigis ning firma on kaasanud 90 miljoni USA dollari väärtuses investeeringuid. Pipedrive'i kontorid asuvad Tallinnas, Tartus, Londonis, Lissabonis, Prahas, Riias, Dublinis, New Yorgis ja Tampa/St. Pete Floridas.