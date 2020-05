Ülikoolid on pidanud välistudengite vastuvõtmiseks mööndusi tegema

Paljude riikide abituriendid on tänavu ootamatute väljakutsete ees - nende küpsuseksamid on tühistatud või toimuvad teistel alustel. Eesti ülikoolid pole veel täheldanud väliskandidaatide arvu kahanemist, küll aga on nad pidanud eriolukorra tõttu vastuvõtu korraldamisel mööndusi tegema.

Muusika- ja teatriakadeemial seisab välisüliõpilaste vastuvõtt veel ees. EMTA õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlas selgitas "Aktuaalsele kaamerale", et kui tavaliselt sõidavad ka välisüliõpilased erialaeksamit sooritama Tallinna kohapeale ja vahel sõidab eksamikomisjon Souli eksamit vastu võtma, siis tänavu need reisid jäävad ära ja suurem osa välisüliõpilasi tuleb vastu võtta video teel.

Riigieksamite ärajäämine neid ei mõjuta. "Keskharidus peab loomulikult olemas olema, teisiti ei saa, aga paremusjärjestus tekib eriealaeksami sooritusedukuse alusel," ütles Pärtlas.

Tartu ülikooli jaoks on aga hinded ja eksamitulemused kandidaatide pingerea koostamisel olulised ja eriolukorra tõttu on nad muutnud ingliskeelse arstiteaduse õppekava vastuvõtutingimusi.

"Otsustasime bioloogia SAT-testi asemel arvestada ka riigieksamite tulemusi erinevate riikide süstemides," ütles ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma.

Tehtud on teisigi mööndusi. "Lubame esitada dokumente hiljem ja arvestame suuremas mahus elektroonseid dokumente, mida me seni pole teinud," ütles Kaldma.

Tallinna tehnikaülikooli õppeprorektori Hendrik Volli sõnul on ka nemad tähtaegadega tänavu leebemad, seevastu kunstiakadeemia on tõmmanud rangema joone.

"Tudengid, kes tahtsid kandideerida, aga kui koduriigis ei olnud võimalik distantsilt keelt testida, siis nad ei saanud astuda sel aastal siia," selgitas kunstiakadeemia välissuhete osakonna juhataja Sandra Mell.

Välismaalt Eesti ülikoolidesse pürgijate arvu pole eriolukord vähendanud.

"Praegu on põhimure meil viisade taotlemisega kolmandatest riikidest tudengikandidaatidele. Saatkonnad on praegu kõik kinni ja seda me ei kujuta ette, kas nad õigeks ajaks jõuavad. Praegu tundub, et pigem ei jõua," ütles Tallinna ülikooli õppeprorektor Priit Reiska.

Reiska kinnitusel ei plaani Tallinna ülikool vastuvõetud, ent distantsõppel viibivaid inimesi automaatselt immatrikuleerida, vaid kavatseb selle protseduuri läbi viia individuaalselt, vastavalt tudengi Eestisse saabumisele. Kui ränne on sügisel jätkuvalt raskendatud, kaalub Tallinna ülikool välistudengite õppeaasta alguse semestri võrra edasi lükkamist.