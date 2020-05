Lähipäevil on ilm kuiv, nädalavahetusel läheb jälle sajusemaks

Kolmapäeva öö on Eestis sajuta, kohati võib tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 ja 6 kraadi vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilvi vähe ja ilm sajuta. Puhub põhja- ja loodetuul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 6 kuni 10 kraadi.

Päev on vähese või vahelduva pilvisusega ja kuiv. Tuul puhub põhjast ja loodest, Soome lahe rannikul ka läänest 4 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb 13 kuni 18, rannikul kohati 8 kuni 11 kraadi.

Neljapäev ja reede püsivad kõrgrõhkkonna toel sajuta, nädalavahetusel liiguvad madalrõhulohud üksteise järel merelt üle maa ja toovad vihmahooge. Tuul läheb puhangulisemaks, kuid mitte tormiseks. Neljapäev ja reede on veidi jahedamad - miinuskraade on oodata ööl vastu reedet, päevad toovad sooja siiski 10 kraadist enam. Nädalavahetusel jõuab ühes niiskusega Eestisse ka soojemat õhku - ööd on soojemad ning päevamaksimumid tõusevad sisealadel üle 15 kraadi, mere ääres on sooja 10 kraadi ringis.