Sharja linnas asuva Abbco Toweri tulekahjus sai viga vähemalt seitse inimest, vahendas uudistekanal Al-Jazeera.

Dubais ilmuva ajalehe Khaleej Timesi andmetel saadi tulekahju hiljem kontrolli alla. Ajalehe andmetel viidi lisaks kohapeal abi saanud seitsmele inimesele haiglasse veel vähemalt viis vigastatut.

It's a residential building in Al Nahda #Sharjah. Residents of the tower and those in nearby buildings are out. Firefighters from Sharjah Civil Defence are on the site and trying to contain the massive blaze. Hope and pray that everyone is #safe https://t.co/8f4ND1H1z8 pic.twitter.com/YyYr5H5bBH