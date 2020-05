Coop teatas oma klientidele, et alates sellest nädalast on e-poest kauba tellimisel kojuvedu tasuta, sõltumata ostukorvi maksumusest.

Sellest nädalast sai e-poe lahenduse valmis ka Rimi, kes siiani võimaldas vaid pärispoes ostlemas käia.

Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido kinnitab, et nende tasuta kullervedu pole siiski seotud uue konkurendi lisandumisega e-poodide turule.

"Absoluutselt mitte," ütleb ta. "Me oleme väga palju suurendanud oma võimekust, võtnud juurde nii komplekteerijaid kui ka kullereid, saanud juurde ka autosid klientide teenindamiseks."

Miido lisas, et eriolukord on e-poe teenuse populaarsust kõvasti kasvatanud ja nõustub, et tasuta kojuvedu on e-poele uute klientide leidmiseks ja nende kinnitamiseks e-poe teenuse juurde ajaks, kui eriolukord läbi saab ja inimesed taas ostukeskustesse pääsevad.

Tasuta kojuvedu pakub Coop vähemalt eriolukorra lõpuni, siis vaadatakse teenuse tingimused taas üle, et kas jätkata tasuta või teenustasu eest. Toidukappidesse on tellitud kaupade vedu kogu aeg tasuta, lisas Miido.