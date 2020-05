Tallinn võtab tänavu vähemalt 130 miljonit laenu

Reitinguagentuur Fitch Ratings kinnitas aprilli alguses Tallinna linna pikaajalise krediidireitingu senisel tasemel AA-, stabiilse väljavaatega ka koroonakriisist tingitud oodatava majandussurutise tingimustes.

Kõlvart ütles, et arvestades linna suurepärast finantsreitingut oleks patt mitte laenu võtta.

"Laenuraha tuleb ka tagasi anda. Aga me võtame kindlasti laenus sellepärast, et meie finantsreiting annab võimaluse saada peaaegu tasuta laena. Ja me peame seda võimalust kindlasti kasutama tänavu. Ja me võtame laenu, 130-140 miljonit kindlasti. Puhver on suurem, aga see on esialgne plaan," ütles Kõlvart.

Kõlvart märkis, et praegu puudub veel ülevaade, kuidas on eriolukord ja pandeemia linnaeelarve laekumisi mõjutanud, sest täpselt on teada vaid aasta esimese kolme kuu laekumised. Vaatamata sellele ei kavatseta eelarves planeeritud investeeringuid edasi lükata või tühistada, märkis linnapea.

Riik toetab eriolukorra ajal omalt poolt rahaga omavalitsusi, et need saaks majanduse elavdamiseks teha investeeringuid uutesse objektidesse.

Kõlvart märkis riigi toetusmeetmete kohta, et Tallinn ootas suurima omavalitsusena suuremat toetussummat kui 17 miljonit, mis anti uute objektide rajamiseks. "Päris suur raha. Aga linna eelarve on tänavuseks aastaks 823-824 miljonit eurot. See on meie jaoks toetus, aga ei saa öelda,et selle rahaga saaks süsteemselt midagi lahendada," ütles Kõlvart.

Kõlvart märkis ka, et toetusraha sidumine ilmtingimata uute objektide rajamisega ei ole kõige õigem, sest omavalitsused vajavad praegu raha eelarvepositsiooni säilitamiseks ning plaanitud projektide lõpuleviimiseks.

Kõlvart kinnitas samas, et ükski projekt tegemata ei jää, pigem lükatakse need järgmisesse aastasse.