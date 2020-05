Siseministeerium loodab nädala jooksul valmis saada määruse, millega luuakse politsei- ja piirivalveameti sisse eraldi piirivalve. Sisuliselt tähendab see, et seni eri osakondades töötanud ametnikud koondatakse ühisesse osakonda ja hiljem palgatakse kümme ametnikku juurde.

Vähem kui kuus aastat tagasi töötas politsei- ja piirivalveametis peadirektori asetäitja piirivalve alal. Hiljem struktuurireformiga see töökoht kaotati ja piirivalve korraldamine viidi arendusosakonda. Seal tegutseb nüüd integreeritud piirihalduse büroo. Selles büroos pannakse paika piirivalve prioriteedid ja analüüsitakse, kuidas piiri paremini valvata.

Samas osa piirivalvega seotud ülesandeid täidetakse teistes arendusosakonna kabinettides. Näiteks mereturvalisuse grupp korraldab muu hulgas politsei- ja piirivalveameti laevastiku tööd.

Läinud nädalal teatas siseminister Mart Helme (EKRE), et nüüd luuakse eraldiseisev piirivalve. Siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommusaar selgitas, et PPA saab uuesti peadirektori asetäitja piirivalve alal.

"Näeme, et kui lennusalk, laevastik, piiri haldamine, idapiiri väljaehitamine, kriisideks valmisolek, piirikaitse on koondatud ühtse juhtimise alla, siis me näeme, et see on efektiivsem," ütles ta.

Struktuurimuutuse käigus luuakse politsei- ja piirivalveametisse kümme uut töökohta. Millal täpselt uued ametnikud tööle hakkavad, selgub hiljem, kui välja on valitud direktori asetäitja. Kommusaar lisas, et PPA struktuuri luuakse ka päris uus büroo, mis keskendub piirikaitsele.

"Ja see üksus hakkab väga selgelt ette valmistama erinevaid piirivalve operatsioone, looma valmisolekut ja väljaõpet selleks, kui meil on vajalik rahuaja piirivalvamisest minna üle piirikaitse ülesande täitmisele, kus võib-olla selline tavapärane mehhanism ei tööta. Ja ennekõike puudutab see kriisiajaks valmistumist."

Kriisiajaks valmistumise raames tehakse teoks ka teine palju räägitud plaan. Poliitikute poolt välja lubatud sisekaitsereserv on saanud küll uue nime, politsei- ja piirivalve kriisireserv, kuid selle põhimõtteline eesmärk on sama – täiendada kriisi korral ameti ridasid.

Veiko Kommusaar ütles, et seadusemuudatuse eelnõu, mida reservi loomise jaoks tarvis läheb, peaks esialgse kuju võtma paari kuu jooksul. Praegu kaalutakse kolme suunda, kuidas reservi jaoks inimesi leida.

"Üks on vabatahtlike, tänaste abipolitseinike värbamise laiendamine koos kõigi võimaluste õiguste ja sotsiaalsete garantiidega. Teine tee on need tublid ametnikud, keda me oleme varem välja õpetanud, aga kes täna näiteks teevad mõnda muud tööd. Endised politseinikud näiteks. Ja kolmanda võimalusena näeme võimalust, mis puudutab inimesi, kes on kaitseväes reservi määratud, aga võib-olla neile otsest ülesannet kriisi puhul ei ole. Vaatame ka neid sisenemisteid, kuidas sealt oleks võimalik inimesi juurde saada."

Kommusaar lisas, et ehkki pikas perspektiivis tegeleb ministeerium kõigi kolme suunaga, valmistutakse esialgu vabatahtlike värbamiseks.