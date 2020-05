Apteegireformiga samale ajale langenud pandeemia langetas apteekide käivet

Ravimiameti kommunikatsioonijuhi Kristi Sarapi sõnul läks omandi muutmine apteegikülastajate jaoks palju valutumalt, kui eeldati ja räägiti. Praeguseks on üle Eesti 470 nõutele vastavat proviisoromandis apteeki.

"Apteegiturg ei ole paigalseisev, vaid arenev süsteem, seega apteeke tuleb juurde ja läheb kinni kindlasti veel ja seda juhtus ka enne apteegireformi," märkis ta lisades, et uued apteegiomanikud elavad alles rolli sisse ning suurte analüüside jaoks on veel vara.

Apteegireformiga seoses lõpetasid tegevuse 25 apteeki, mõned neist juba aastavahetusel. Vahepealsel perioodil on ka juurde tulnud üks apteek Tallinnas.

"Covid-19 epideemia ja eriolukord panid ka apteegid keerulisse situatsiooni, sest oma töötajaid tuli kaitsta ja inimesed vajasid jätkuvalt ravimeid. Õnneks koostöös apteekide ja hulgimüüjatega saime kiiresti erinevad mured lahendatud," märkis Sarap. Ta lisas, et seoses pandeemiaga on mõned apteegid siiski ajutiselt suletud.

Euroapteegi kaubamärgi all tegutseva Sillamäe Pavlovi Apteegi omaniku ja juhataja Sergei Romanovi sõnul on apteekrite prioriteet on olnud hoida apteek avatud hoolimata keerulistest aegadest. "Aprill oli minu senise apteegipidamise kogemuse lõikes konkurentsitult kõige keerulisem kuu. Apteegikülastuse numbrid viitavad, et inimesed pidasid kehtestatud liikumispiirangute soovitustest kenasti kinni, olid pigem kodus," märkis ta.

Apteegikülastuste arv ja käive olid võrreldes eelmise kuu ja eelmise aasta sama kuuga Romanovi sõnul selges ja suures miinuses. "Kulubaas on aga võrreldes tavalisega kasvus – apteegipersonali ja külastajate täiendava ohutuse tagamiseks tehtud lisakulutused on üksjagu suured," lisas Romanov.

"Mis puudutab uusi proviisor-omanikke – tõenäoliselt on neil veel raskem," märkis ta. Apteegituru käibed langesid Romanovi sõnul aprillis mullu sama perioodiga võrreldes ligikaudu 20 protsenti.

Ka Benu apteegi frantsiisijuht Kaidi Kelti sõnul on apteekidel olnud uue olukorraga kohanemine raske, kuna reform viidi läbi keset viirusepuhangut. "Apteegid võivad küll uksi lahti hoida, aga see ei tähenda, et olukord oleks sama mis enne kriisi algust. Liikumispiirangud ja ravimite puhul ka ostupiirangud tekitavad ettevõtetele veel täiendavat pinget. Kõik üritavad kohaneda, aga see on alles esimene kuu," sõnas ta.

Eesti Apteekide Ühenduse juhi Timo Danilovi sõnul käis märtsis üle apteekide suur ostulaine ning aprillis on pigem näha rahunemist, töökoormus on viimastel kuudel aga väga suur. "Apteegipidajatel on fookuses eriolukorraga toime tulemine," lisas ta.

Apteegiketid pole riigile veel kahjunõuet esitanud

Apteegiketid ei ole sotsiaalministeeriumi kinnitusel kuu aega peale apteegireformi jõustumist jätkuvalt riigi vastu lubatud kahjunõuet esitanud.

Varasemalt apteegiketina tegutsenud ettevõtted ei ole aga plaanist loobunud ning tegelevad olukorra analüüsimisega. Ainsa ketina teatas aprilli alguses Euroapteek, et nemad riigile kahjunõuet esitada ei plaani.

Benu kett ei ole kahjunõude osas lõplikku otsust langetanud. "Seadus annab kahjunõude esitamiseks piisavalt aega ja seda me praegu ka kasutame. Tegeleme analüüsiga," sõnas ettevõtte frantsiisijuht.

Südameapteegi kaubamärki kasutava Pharma Holding OÜ juhatuse esimees Risto Lauri sõnul on praeguses olukorras muid prioriteetseid teemasid, millega tegeleda. "Meil on nõude esitamiseks aega piisavalt, juhul kui sellise otsuse langetame," märkis ta.

Kavatsust apteegireformi jõustumisel riigile rahaline nõue esitada kinnitas esimesena Apotheka jaeketti omava Magnumi omanik, suurärimees Margus Linnamäe. Apotheka ERR-i päringule kahjunõude kohta päeva jooksul ei vastanud.