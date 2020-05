Otse kell 14: PISA finantskirjaoskuse uuringu tulemuste tutvustamine

Pressikonverentsil räägitakse sellest, kui rahatargad on Eesti noored, kelle teadmised ja oskused on PISA uuringu kohaselt maailma tipus: millised on nende rahaga ümberkäimise harjumused, kust nad finantsalaseid teadmisi saavad ja kui hea on nende finantskirjaoskus võrreldes teiste riikide 15-aastaste õpilastega.

Üheaegselt üle maailma avalikustatava PISA alamuuringu tulemusi tutvustavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps, sihtasutuse Innove PISA koordinaator Gunda Tire ning haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts.