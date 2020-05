Kell 21.35 "Esimeses stuudios" ettevõtja Toomas Luman

Tervisekriisiga koos on maailma tabanud majanduskriis. Millised on kriisi senised õppetunnid ja mida teha teisiti, et Eesti ettevõtjad suudaks majanduse taastudes olla senises konkurentsivõimelisemad? Küsimustele vastab Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees ning ehitusettevõtja Toomas Luman. Saatejuht on Mirko Ojakivi.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.35.