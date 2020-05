Viljandis valitseb segadus spaahotellide rajamise ümber

Viljandi järve äärde kunagise rannarestorani kohale spaahotelli ehitamise plaan on endiselt jõus, kuid linn peab ringkonnakohtu otsuse tõttu tühistama teise detaiplaneeringu, mis on vastuolus loodus- ja keskkonnakaitse tingimustega.

Viljandi eelmine linnapea Ando Kiviberg leiab, et Viljandist peaks saama sama mõjukas kuurortlinn nagu on Kuressaare. Selleks tuleb linnavalitsusel luua tingimused, et Viljandi järve äärde saaks kerkida ühe asemel kaks spaahotelli.

Olev Kengi kaastöö.