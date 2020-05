Ratase sõnul on praegu testitutest nakatunuid tuvastatud 0,44 protsenti ja see näitab veelkord, et inimeste käitumine on olnud õige ning piirangud on töötanud, mida on öelnud ka teadusnõukogu.

"Samas on mul väga suur palve. Me oleme eriolukorrast väljumas ja nagu öeldud, 17. mai on eriolukorra viimane päev, kuid me ei saa kindlasti selle viirusega üleolevalt käituda ja tunnetada, et nüüd on oht möödas ja elu läheb täpselt edasi nii, nagu oli see varasematel kevadetel," ütles Ratas.

Tema sõnul on viirus salakaval ja on öeldud, et see võib tulla tagasi. "See on ka põhjus, miks me peame ikkagi vältima lähikontakte nii palju kui võimalik," ütles Ratas.

Ta tõdes, et sissekirjutus saartele ning lisa-aadressi märkimine on märgatavalt inimeste poolt kasvanud, millega on inimesed tekitanud juba praegu endale õiguse sõita saartele. "Ma mõistan, et inimesed tahavad minna oma kinnistutele ja suvilatesse. Kuid mõte on ju see, et saartele lähevad praegu ikka need, kellel on selleks reaalne sissekirjutus. Aga tõesti, saavad minna ka need, kes nüüd ruttu selle võimaluse endale loovad," rääkis Ratas.

Sellest tulenevalt on muutumas ka politsei- ja piirivalveameti töö sadamates mõtetuks ja naeruväärseks. "Me täna oma komisjonis seda käsitleme ja ma arvan, et seda piirangut kuni 18. maini ei ole hoida mõistlik," ütles Ratas.

Ta täpsustas, et neljapäeval vaatab valitsuskomisjon saarte täieliku avamise tingimused üle.

"Palun head Eesti inimesed, käitume väga vastutustundlikult - reeglid pole selleks, et neist mööda minna ja leida lubatavaid lahendusi, vaid teha ikkagi kõik selleks, et viirusepuhangust hästi väljuda," rõhutas Ratas.

Praegu kehtiva korra järgi tohivad saarte ja mandri vahel liikuda vaid need, kellel on saartel sissekirjutus või lisa-aadress. Piiragud kaoksid 18. maist.