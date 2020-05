Suure nõudluse tõttu tuleb suursaartele reisimiseks lisaväljumisi

Alates homsest lisab Maanteeamet suursaartele pääsemiseks lisareise, sest ühistranspordiosakonna juhtiveksperdi Mika Männiku sõnul on nõudlus suurenenud.

Ehkki praegu saavad saartele endiselt sõita vaid need, kelle enda või lähima pereliikme elukoha-aadress on saartel, on selliseid reisijaid palju. Reene Leas küsis Mika Männikult, kui palju reise juurde tuleb.