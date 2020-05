Korteriturg kukkus kivina, arendaja peatas projektid

Merko müügitulu vähenes tänavu esimes kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes umbes veerandi võrra, sest märtsis alanud koroonapandeemia muutis järsult olukorda ehisturul.

Merko juht Andres Trink ütles, et enamik ärikinnisvara arendusprojekte on ootele pandud ja eratellijad ehitusturult praktiliselt kadunud.

"Eratellijad on ooteseisundis ja oma investeerimisplaanid lükanud edasi. Kui arvestada hotelle, kaubanduskeskusi, jaekaubandust, on üsna selge, et uusi projekte nendest valdkondadest lähiajal turule tulemas ei ole," ütles Trink.

Parem pole olukord ka elamuehitusturul, kus Merko on üks suurematest arendjatest.

"Otsustasime esialgu kolmeks kuuks peatada korterite uute arendusprojektide käivitamise, et hinnata, kuidas majanduskeskkond edasi areneb. Nende otsuste juurde me tuleme tagasi jaanipäeva paiku," lausus Trink.

Trink ütles, et majanduskeskkonna halvenemine ehituses ja kinnisvaraturul hakkab tegelikult kajastuma alles aasta teises ja kolmandas kvartalis.

Teine suur ehitusettevõte Nordecon jääb esimese kvartali majandustulemustega rahule. Kuid muret teevad uued tellimused.

"Ilmselt sel aastal tuleb langus võib-olla isegi kerge. Meenutades eelmist kriisi, siis kahe aasta jooksul kukkus turg 50 protsenti peaaegu. Siin on hästi oluline, kuidas riik käitub majanduslanguse faasis. Riigi tellimuste osakaal heal ajal on kolmandik ja halval ajal on võib olla kuni 75 protsenti," rääkis Nordeconi juhatuse esimees Gerd Müller.

Teise kvartali kehva tulemust elamuturul võib ennustada aprillikuu põhjal, sest näiteks Tallinnas kukkus siis korterite ostmise arv kivina.

Kinnisavaraanalüütik Tõnu Toompark ütles, et Tallinna korteritehingute arv vähenes aprillis aastatagusega võrreldes 40 protsenti, mis on päris palju. Tema hinnangul lükkavad koduostjad praegu oma kinnisvara otsuseid edasi.

"80 protsendi võrra on kukkunud uute korterite ostuotsuste arv. Need on need tehingud, kus täna inimene otsustab, et ostan uue korteri, aga lepingusse jõuab see kahe-kolme, aga võib-olla isegi kuue kvartali pärast," märkis Toompark.