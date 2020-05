Kevadtormi lõpetavad lahinglaskmised

Kevadtormi lahinglaskmised on tänavu keerukamad ja mahukamad kui varem ning esmakordselt Eestis toimuvatel pataljoni lahinglaskmistel osales ka liitlaste rasketehnika. Hoolimata eriolukorrast loodab kaitsevägi, et suviseks kutsumiseks saab enamiku vajalikest ajateenijatest kohale.

Briti Challengerid põrutavad künkalt, mille keegi filmihull on ristinud Hollywoodi mäeks. Laskuri jaoks on distants väike, sõidu pealt laskmist meie reeglid ei võimaldagi. Kuid positsioonidele sõitmine paneb mehaaniku oskused proovile.

"Jah, tõepoolest, see on väljakutse võrreldes Kanadaga, kus on preeria, ja Suurbritanniaga, kus on aasad. Siinne maastik on veidi raskem, aga me oleme harjutanud ja saame kuidagi hakkama," ütles reamees Brown, NATO lahingugrupi tankiallüksuse laskur.

Kevadtormi lahinglaskmistel osaleb tänavu üle tuhande sõduri. Need on esimesed pataljonisuuruse üksuse laskmised Eestis. Eri relvaliikide tegutsemine keskpolügoonil, kui sihtmärkide alad vahetuvad, nõuab õiget ajastust ja koostööd. Tänavune Kevadtorm toimub lisaks veel viiruse märgi all. Linnaluba on minevik.

"Me järgime Eesti valitsuse juhiseid. Ma ei saa viiruse tõttu Tapa linnakust välja. Aga loodetavasti piirangud varsti tühistatakse ja me pääseme Tallinna vanalinna vaatama ja Tartusse," rääkis leitnant Smith, NATO lahingugrupi tankiallüksuse ülem.

Need mehed saavad varsti koju, ent juulikuine väkkevõtt seisab ees. Kaitseressursside amet katkestas vahepeal arstlikud komisjonid, ent ilma neid läbimata ajateenistusse ei kutsuta. Kaiteväe peaarst kolonel Targo Lusti loodab siiski, et suvel oluliselt ajateenijaid puudu ei jää. Komisjonid käivituvad järgmisest nädalast.

"On teada, et 1500 ringi ajateenijaid-kutsealuseid on praegu komisjonidest läbi lastud. Ja need mõned sajad, mis 2000-st puudu on, jõuavad nad tõenäolislt õigeks ajaks ka ära teha. Esmaspäevast on arstlikud komisjonid uuesti lahti," ütles Lusti.

Laustestimist peaarsti sõnul ei tule.

"Seda eelnevat testimist ei ole praegu tõenduspõhiseks peetud, et laustestimist kogu selles valimis teha. Eelkõige on ikkagi see, kui on mingisugused haigussümptomid, haigustunnused, siis nendele pööratakse tähelepanu."

Tänavune Kevadtorm jääb osalistele meelde kui lühike ja kompaktne, reservväelastele aga kui see aasta, kui ei pidanud minema.

Kevadtorm on sel aastal jaotatud kahte peamisse etappi. 25.–30. aprillini toimus väliõppus, mille käigus mängiti läbi etteantud taktikaline olukord ning 1.–8. maini toimuvad keskpolügoonil 1. jalaväebrigaadi juhtimisel üksuste lahinglaskmised, kus treenitakse peamiselt jalaväe- ja lahingutoetusüksuste koostööd reaalses lahinguolukorras.