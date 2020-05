Kadai: oleks me kooliaasta keskel, räägiks me koolide avamisest

ERR küsis Kadailt, kui mõttekas on enamikes koolides distantsõppe jätkumine kooliaasta lõpuni olukorras, kus piiranguid leevendatakse, kus kaubanduskeskused ja muuseumid avatakse ja kus igapäevaselt istuvad ühistranspordis inimesed koos.

"Tuleb eristada kahte asja: üks on koolide õppetöö korraldus ja teine nakkusohutuse aspekt. Kas oleks mõttekas koole avada ja kui jah, siis kellele? Epidemioloogilises mõttes on see paratamatu, et haiguse laine jõudis üsna kooliaasta lõppu. Kui me oleks praegu kooliaasta keskel, siis me arutaks koolide avamist. Kuna koolivaheaeg tuleb peale, siis pole seda mõtet teha, kuna kooli lõpp ja nakkushaiguse taandumine langes kokku," sõnas Kadai.

Pandeemia võib kesta veel kaks aastat

Ta ütles ka, et ei taha küll tekitada inimestes hirme või paanikat, aga arvestades kui laialt on haigus levinud ja et ta levib ka liikide üleselt, siis selle haiguse väljajuurimine maailmast pigem on ebatõenäoline.

"Kuidas ta edasi levib, ei oska keegi täpselt vastata. Saame luua hüpoteese ja teha prognoose, aga need ei pruugi olla ülitäpsed. Pandeemia võib kesta järgnevad kaks aastat või veel rohkem. Võime näha lainetena haigestumist, mis on väga tõenäoline ja tavapärane haiguste dünaamika puhul," selgitas Kadai.

Kuivõrd ravimit ja vaktsiini pole, on Kadai sõnul ainsaks meetodiks sümptomaatiline ravi, teha haiged kindlaks ja mitte lasta haigusel kontrollimatult levida.

"Peame ka arvestama, et enamikel populatsioonidel pole karjaimmuunsust. Me ei tea ka, kui kaua kestab haiguse suhtes immuunsus. Kokkuvõttelt saan öelda seda, et terviseameti eesmärk pole seada piiranguid, me seama neid nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vaja. Ühiskonnad peavad selle uue haigusega kohanema ja võtma omaks uued käitumismustrid, millest olulisim on püsida haigena kodus," sõnas terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juht.