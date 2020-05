Nädalalõpp on soe ja ilus

Nädala lõpuni on ilm soe ja ilus, vaid kohati võib hoovihma sadada. Uuel nädalal läheb aga jahedamaks ja sajusemaks.

Laupäeva öö on vähese pilvisusega ja olulise sajuta, küll aga võib paiguti udu tekkida. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 8, enne keskööd Lääne-Eestis kuni 13 meetrit sekundis ning pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates läänekaarde. Sooja on kuni 7 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul ootab vähese pilvisusega ja kuiv ilm. Läänekaare tuul puhub 2 kuni 7 meetrit sekundis ja temperatuur tõuseb 7 kraadist 10-ni.

Päev tuleb vahelduva pilvisusega ning kohati on hoovihma. Tuul on läänekaarest, saartel põhjakaarest 3 kuni 8, iiliti 12 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 12 kuni 17 kraadi juurde, meretuulega rannikul on pisut jahedam.

Pühapäevaks on lubatud veel selget ja sooja kevadilma, aga ööl vastu esmaspäeva levib vihm saartelt mandrile. Uus nädal algabki ennelõunase sajuga ning teisipäeval on lörtsigi oodata, seda küll peamiselt Ida-Eestis. Päevased keskmised temperatuurid raugevad jõudsalt.