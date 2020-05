"Olukord on nii linnapildis kui ka Siselinna kalmistul rahulik. Viiruse leviku peatamiseks soovitab politsei vältida käike, mis pole hädavajalikud ning hoiduda kohtadest, kus liigub rohkem inimesi," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) pressiesindaja Kristjan Lukk laupäeva hommikul ERR-ile.

Kui algselt oli ajakirjanikel teada, et Venemaa suursaadik Aleksandr Petrov tuleb monumendi juurde lili asetama laupäeva ennelõunal, siis hiljem selgus, et ta olevat seda teinud juba reedel.

"Tuletame meelde, et avalikus ruumis tuleb enda ja teiste tervise hoidmiseks liikuda üksi või kahekesi ning hoida teiste inimestega vähemalt kahemeetrist vahet. Sellega tuleb arvestada nii siseruumides, looduses, tänavatel kui ka näiteks kalmistutel liikudes," lisas Lukk

Politsei ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on palunud inimestel koroonaviiruse ohu tõttu 9. mail Pronkssõduri juurde mitte minna.

Politsei teatas sel nädalal, et plaanib koostöös mupo ja terviseametiga laupäeval Pronkssõduri juures jälgida, et inimesed hoiaksid üksteisest kahemeetrist distantsi.

PPA Põhja prefekt Kristian Jaani ütles neljapäeval "Aktuaalsele kaamerale", et on kindel, et vaatamata vastupidistele soovitusetele lähevad inimesed 9. mail Pronkssõduri juurde lilli viima. Eelmisel aastal käis tema sõnul seal neid päeva jooksul 20 000.