Pühapäev toob kohati ligi 20 kraadi sooja

Nädal lõpeb väga ilusa kevadilmaga, mil sooja on kuni 19 kraadi.

Pühapäeva öö on selge või vähese pilvisusega ja kuiv, paiguti võib tekkida aga udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul 1 kuni 5 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, rannikul kohati kuni +7 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka hommikul on taevas enamasti selge, ilm kuiv ja tuul rahulik. Sooja on 8 kuni 12 kraadi.

Päevgi on vähese ja vahelduva pilvisusega ning kuiv. Lõunakaare tuul puhub 3 kuni 9 meetrit sekundis, pärast lõunat tugevneb saartel ja läänerannikul lõuna- ja edelatuul puhanguti 14 meetrini sekundis. Sooja on päevaks oodata 14 kuni 19 kraadi. Meretuulega rannikul on aga jahedam, vaid 10 kuni 12 kraadi.

Uus nädal on aga hoopis teistsugune. Esmaspäval pilvisus tiheneb ja saartest alates liiguvad üle Eesti vihmapilved, välistatud pole ka lörts, sest õhutemperatuur langeb vähemalt kaks korda. Ainult Ida-Eestis jääb termomeetrinäit veel +10 kraadist kõrgemale. Lisaks puhub ka kõle loodetuul.

Teispäeval küll pilvisus pisut hõreneb ja tuulgi rahuneb, aga sooja on keskmiselt ikka ainult 7 kraadi. Ka järgnevad päevad on praeguse prognoosi järgi vihmased ja jahedad.