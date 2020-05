Katre Zirel: koroona õpetas eestlased käsi pesema

Koroonakriisi lahendamisega seotud Zireli sõnul on praegune pandeemia õpetanud Eesti rahvale oskusi, mida emad peaksid maast madalast lastele õpetama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Zirel oli üks neist meedikutest, kes tegi pöördumise Eesti rahva poole paludes neil koju jääda. Pühapäeval oli ta kindel, et Eestil on seni nii hästi läinud suuresti tänu sellele, et inimesed olid mõistlikud ja jäid koju.

"Aktuaalne kaamera" küsis, mida õppis Eesti rahvas kõige rohkem koroonakriisist. "Õppis käsi pesema, õppis köhima ja aevastama. See on nii kummaline, need on need baasteadmised, mida emad peavad õpetama kohe maast madalast. Ei pea olema kriis, et õppida käsi pesema. Aga OK, kui kriis tuli selleks, et Eesti rahvas paremini käsi peseks, siis on see ju hästi läinud," lausus Zirel.

Zireli esitasid aasta emaks regionaalhaigla COVID-19 üksuse meeskonna liikmed ja tema perekond.



Terviseameti Põhja regiooni juht Ester Öpik kommenteeris, et Zirelil on kahes kohas ema roll. "See, mida ta oma lastele on ja teisalt see, et panustades kriisi lahendamisse ja hoides ja armastades patsiente, olles neile peaaegu nagu ema eest," ütles Öpik.

Katre Zirel on 30 aastat töötanud õena, tema abikaasa Ülo on Põhja-Eesti regionaalhaigla vähikeskuse ülemarst-uroloog.

Koroonapandeemia tõttu anti aasta ema tiitel emadepäeval üle telestuudios, mitte Estonia kontserdisaalis nagu tavaks.