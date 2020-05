Johnson: pandeemiaga seotud piirangud kehtivad vähemalt 1. juunini

"Ei ole lihtsalt aeg piirangute lõpetamiseks sel (uuel) nädalal," ütles Johnson telepöördumises, lisades, et poed võidakse uuesti avada 1. juunist.

Johnsoni sõnul oleks "hullumeelsus" leevendada piiranguid nii palju, et tekiks nakkusjuhtumite teine laine.

Pühapäevase seisuga oli Ühendkuningriigis registreeritud ligi 32 000 koroonaviirusega seotud surma, mis on kõrgeim ametlik näitaja Euroopas.

Johnson ütles telepöördumises, et ilma 23. märtsil kehtestatud piiranguteta oleks ÜK-s võinud olla praeguseks pool miljonit koroonasurma. "Me peame jätkama viiruse kontrolli ja elude päästmist," ütles ta. "Ja samas peame ka tõdema, et see kampaania viiruse vastu on tulnud tohutu hinnaga meie eluviisile."

Peaministri sõnul tegutseb valitsus ettevaatlikult, kuid ta saab juba teada anda "esimestest ettevaatlikest sammudest" piirangute leevendamisel Inglismaal.

Täpsem teave nõndanimetatud tingimusliku plaani kohta esitatakse esmaspäeval parlamendis.

Johnson ütles, et need inimesed, kes saavad teha kaugtööd, peaksid seda jätkama, kuid neid, kes seda teha ei saa, nagu ehituses ja tööstuses, tuleb "aktiivselt julgustada" minema uuel nädalal tööle. Nad ei tohiks kasutada selleks ühistransporti ning peavad tööl järgima sotsiaalse distantsi reegleid.

Alates kolmapäevast võivad inimesed väljas piiranguteta sportida. Inimesed võivad ka päevitada, mängida tennist või golfi, kuid ainult koos oma pereliikmetega.

Muudatused lubavad inimestel ka koos sõbraga pargis istuda, kuid tingimusel, et nad hoiavad kahemeetrist vahet. Liikumispiirangute ajal oli selline koos istumine keelatud.

Johnson hoiatas, et sotsiaalse distantsi reeglite rikkumise eest määratavaid karistusi karmistatakse.

Šotimaa, Walesi ja Põhja-Iirimaa administratsioonid pikendasid juba enne Johnsoni telepöördumist piiranguid, kuid leevendasid samas mõningaid meetmeid, kuid vähem neist sammudest, millest Johnson teada andis.

Johnson ütles, et alates 1. juunist avatakse mõned poed ja kõige nooremad õpilased saavad võibolla tagasi kooli.

Kuu aega hiljem, 1. juulist, võidakse avada mõned avalikud paigad ning restoranid ja kohvikud.

Johnson ütles, et "peatselt on aeg" nõuda lennukiga Ühendkuningriiki saabuvatelt reisijatelt karantiiniperioodi.

Peaminister rõhutas, et piirangud võidakse taastada, ka piirkondlikult, kui nakatumiste arv pöördub taas tõusule. Suurbritannias seatakse sisse hoiatussüsteem koroonaviiruse riigisisese leviku jälgimiseks, et oleks selge, kus võib hakata piiranguid leevendama.

Süsteemi jälgitakse äsjaloodud bioohutuse keskusest ja see koosneb viiest tasemest, mille põhjal saavad üldsus ja poliitikajuhid teavet viiruse levikust riigis.

"Me arvame, et praegu on riik viieastmelise skaala neljandal astmel, viis on kõige tõsisem," ütles kogukonnaminister Robert Jenrick varem pühapäeval telekanalile Sky News. "Meie soov on langetada see võimalikult kiiresti kolmele."

"Igal astmel, iga verstaposti puhul on meil võimalik avada ja taaskäivitada rohkem majanduse ja elu aspekte," lisas ta.