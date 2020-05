Michael Zammit Tabona, kes töötas Soomes Malta suursaadikuna aastast 2014, kirjutas reedel teise maailmasõja lõppemise aastapäev puhul postituses, et "75 aastat tagasi peatasime Hitleri. Kes peatab Angela Merkeli? Ta on teoks teinud Hitleri unistuse valitseda Euroopat".

Malta välisminister Evarist Bartoli ütles ajalehele Times of Malta, et ta käskis suursaadikul postituse eemaldada kohe, kui sellest teada sai. Suursaadik eemaldaski postituse, kuid pidi siiski ametist lahkuma.

Bartoli lisas, et Saksamaa saatkonnale saadetakse "tundetu" postituse eest vabandus. Bartoli sõnul tuletatakse ka teistele riigi diplomaatidele meelde, et ka sotsiaalmeedias tuleb käituda vastutustundlikult ja ametikohaselt.

Bartoli sõnul ei esinda suursaadiku kommentaarid mingil moel Saksamaa ja Malta vahelisi häid suhteid ja vastastikust lugupidamist.

A statement by Malta's ambassador to Finland, appointed after making donations to the governing party (you won't find this in Politico Europe's interview with our foreign minister): pic.twitter.com/UTUrOOpT77