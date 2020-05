Vastava kirja sai Lääne Elu toimetus linnapealt 20. märtsil, vahendas Lääne Elu.

"Andsin linnavalitsusele ja allasutustele korralduse, et kriisi ajal suhtleme meediaga ainult kirjalike küsimuste-vastuste teel," kirjutas Sukles ajalehele.

Sukles rääkis ERR-ile, et korralduse tingis eriolukord ja ajalehe Lääne Elu poolt moonutatud informatsioon.

"Eriolukorra üks kriisikommunikatsiooni põhialus on see, et asutuses määratakse kõneisik. Et ei edastaks väärinformatsiooni ja edastatud informatsioon oleks adekvaatne ja arusaadav," ütles Sukles.

"See ei ole saladus, et Lääne Elu artiklite pealkirjad on löövad ja ei vasta sisule. Kui minu käest võetakse kommentaar ja küsitakse, et te sulgete raamatukogu sellepärast, et küttekulusid kokku hoida ja ma vastan sõnaselgelt, et raamatukogu on autonoomse kütte peal ja raamatukogu sulgetakse sellepärast et valitsus on kehtestanud eriolukorra, et inimesed eemale hoida viirusest. Ja siis ikkagi Lääne Elu kirjutab, et sulgetakse küttekulude kokkuhoiu pärast. Peale seda meil ei olnud varianti, kui lihtsalt selline selline tungiv soovitus allasutustele anda," sõnas Sukles.

Sukles ütles, et osad töötajad siiski suhtlesid ajakirjanikega ka otse, selle eest neid kuidagi aga vaibale ei kutsuta.

Sukles rääkis, et tänaseks on soovitus maha võetud.

Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau kommenteeris Haapsalu linnavalitsuse korraldust järgmiselt: "Toimetus töötab, see on meie töö, et hankida infot ka siis, kui selle valdaja ei soovi seda anda või püüab takistada selle avalikustamist."

Kanrnau ütles ERR-ile, et Urmas Suklese süüdistused tulevad Lääne Elu toimetusele üllatusena, sest toimetuse poole pole ta pöördunud.

"Küttekulude kokkuhoid oli raamatukogu sulgemisel üheks põhjuseks, väita vastupidist on lugejaid eksitav. Haapsalu raamatukogu oli valmis töötama ka eriolukorra ajal, nii nagu paljud teised raamatukogud üle Eesti laenutasid raamatuid kontaktivabalt, kuid linnavalitsuse korraldusega raamatukogu suleti," lausus Karnau.