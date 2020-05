Hiina peab kinni ja ei luba riigist lahkuda inimestel, kes on mõne riigis tagaotsitavaks kuulutatud inimese pereliikmed. Kinni on peetud nii USA, Austraalia kui Kanada kodanikke, kirjutab The Times.

Peking on aina rohkem kehtestamas välisriikide kodanikele niinimetatud väljumiskeelde, et ühelt poolt kasutada neid poliitilistel eesmärkidel ja teisalt, et viia ellu niinimetatud kollektiivse karistuse poliitikat, pidades kinni tagaotsitavate inimeste pereliikmeid, kirjutab ajaleht.

Hiina käitumine lööb veelgi suurema mõra niigi hapratesse suhetesse USA-ga.

Kui paljudele inimestele väljumiskeeld on kehtestatud, pole teada, kuid piirangud ei puuduta ainultt ameeriklasi, vaid ka Austraalia ja Kanada kodanikke. Kõik kolm riiki on hoiatanud oma kodanikke, et nood võidakse Hiinas kinni pidada, kuigi nad pole ise midagi ebaseaduslikku teinud.

Need kolm riiki on Hiinast põgenenute peamised sihtkohad, sest ühelgi kolmest riigist pole Hiinaga väljaandmislepingut.

"See on ebamoraalne ja ebaõige, et kommunistlik Hiina valitsus kasutab niinimetatud väljumiskeelde, et takistada Ameerika kodanikel Hiinast lahkumist," ütles Florida senaator Marco Rubio jaanuaris, kui ta tutvustas eelnõu, millega kehtestati Hiinale ja riigi ametnikele täiendavad sanktsioonid.

The Times kirjeldab Daniel Hsu juhtumit, kus mees peeti Hiinas kinni ning ta viibis ilma süüdistuseta kolm aastat kinnipidamiskeskuses. Seejärel ta vabastati, ent väljasõidukeeld jäi kehtima. Põhjuseks on tema isa, kes põgenes Hiinast USA-sse, misjärel kuulutati ta tagaotsitavaks.

"Mulle öeldi, et kui mu isa ei tule tagasi, siis mul ei lubata kunagi Hiinast lahkuda," ütles Hsu.

Globaalne jaht riigist pagejatele on osa Hiina võimuladviku kindlast plaanist saata kohtu alla kõik põgenikud, keda on alust ühes või teises asjad süüdistada. Hiina politsei lubas kasutada kõigi vahendeid ja leida uusi võimalusi, et "rebasejaht" oleks edukas, kirjutab The Times.

Kaks tuntuimat uue poliitika ohvrit on Cynthia ja Victor Liu, riigipanga endise tegevjuhi Liu Chanmingi lapsed. Changmingi süüdistati 1,4 miljardi USA dollari suuruses petuskeemis. Cynthia ja Victor viibivad lahkumiskeelu tõttu Hiinas juba 2018. aastast saadik.