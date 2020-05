6. mail kella 4.45 ajal sai politsei väljakutse Sillamäel Kesk tänava korterisse, kus lärmakad mehed tarvitasid alkoholi ning kaklesid.

Narva politseijaoskonna juht Sergei Andrejev selgitas, et korteris viibinud mehed ei allunud politseiametnike korraldustele korterist lahkuda ning osutasid vastupanu.

"Kuna eelnevalt toimus korteris kaklus, siis politseinikud tahtsid kaks 30-aastast meest edasisteks toiminguteks jaoskonda viia. Mehed aga muutusid agressiivseks ning lõid 39- ja 20-aastast väljakutsel olnud patrullpolitseinikku," ütles Andrejev.

Agressiivselt käitunud mehed peeti kinni ning nende suhtes alustati kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimuesindaja suhtes.

"Kuigi vahejuhtumis politseiametnikud raskelt viga ei saanud, siis sellegipoolest on tegu äärmiselt tõsise kuriteoga ning raskendavaks asjaoluks on ka see, et vahi alla võetud mehel on neli kehtivat kriminaalkaristust. Mitte mingisugune vägivald ei ole ühegi inimese suhtes talutav," toonitas Andrejev.

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Marina Zagoretsi sõnul taotles ta 30-aastase mehe vahistamist, kuna kahtlustatav on korduvalt kriminaalkorras karistatud ning püsib jätkuvate kuritegude toimepanemise oht.

"Meest karistati viimati tänavu veebruari lõpus ning selle kuriteo pani ta toime katseajal. See demonstreerib ilmekalt, et vaatamata oma varasematele karistustele ei teinud ta õigeid järeldusi," lisas Zagorets.

Neljapäeval võeti 30-aastane mees Viru ringkonnaprokuratuuri taotlusel ja Viru maakohtu loal kuni kaheks kuuks vahi alla.