Kõik koolid on muutnud sisseastumiskatsete aega ja vormi

Eriolukorra tõttu on sisseastumiskatsete toimumise aegu ja vorme muudetud kõigis Eesti koolides ja neisse sisseastujad on uues olukorras.

Tallinna Kuristiku gümnaasiumi 9. klassi õpilane Christiin Jõõras tahab ema eeskujul saada tervishoiutöötajaks ja otsib kooli, mis teda selleks ette valmistaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Christiini sõnul on ta end korduvalt leidnud infosulust. "See ikka natukene häirib küll selles suhtes, et kui ma ikka tahaksin kuskile sisse astuda, siis ma tahaks, et kool annaks enda poolt ka sama palju panust kui mina neile," rääkis ta.

Haridusministeeriumi asekantsleri Kristi Vinter-Nemvaltsi sõnul ei ole ministeerium sellega seotud kaebusi saanud.

"Koolid on oma sisseastumisprotseduure välja pakkudes ja informeerides autonoomsed oma valikuid tegema, kindlasti on kooli kodulehed kõige otsesem infokanal," ütles ta.

Kuusalu keskkooli õpilase Minna Olli kindel plaan oli astuda Tallinna reaalkooli, mistõttu ta oli pannud end kirja ka märtsis toimuma pidanud nelja kooli ühiskatsetele. Need lükati edasi.

"Kõik on segane ja ausalt öeldes hirmutav mõelda, mis tuleb. Samas on ka põnev," ütles ta.

Minna sõnul võimaldas distantsõpe tal enesesse süüvida ning 19. mail toimuvatele nelja kooli katsetele ta nüüd enam minna ei kavatse. Selle asemel võtab ta suuna Vanalinna hariduskolleegiumi ja Georg Otsa muusikakooli poole, kuna klarneti kutse on tugev.

"Ma hakkasin õppima paar aastat tagasi, aga tunnen, et see on õige asi, mida teha. /.../ Minu meelest see on maailma kõige ilusam pill," ütles ta.

Nagu paljud linnade läheduses elavad maanoored, hellitas ka Minna lootust sõita kooli ja koju koos vanematega, ent nende kodukontorisse jäämine lisab valikuvõrrandisse veel ühe muutuja: logistika.

Vinter-Nemvalts ei usu, et see väga paljude noorte saatust määrama hakkab.

"Meil ei ole küll alust arvata, et lapsed või lapsevanemad teevad koolivalikutes otsuseid lähtuvalt sellest, kas nad saavad vanematega koos seda käia või kasutavad muid transpordivahendeid," arvas asekantsler.

August Okk on üks neist, kelle plaane eriolukord kuidagi mõjutanud pole. Tema otsustas juba ammu, et jääb Kuusalu keskkooli.

"Arvan, et tahaks veel perega paar-kolm aastat koos elada. Mul on toredad õed, kooli juurest on igale poole kena vaade - ma ei näe põhjust siit lahkumiseks," selgitas Okk.

Prantsuse lütsem alustas katseid

Tallinna Prantsuse lütseum alustas esmaspäeval esimese eliitkoolina keskkooli sisseastumiskatsetega. Sel aastal viiakse katsed läbi elektrooniliselt ja need kestavad nädala lõpuni.

"Tänavu on need elektrooniliselt. Kogunesime internetis, aga loodame, et kooli aura jõuab ka sisseastujateni," ütles lütseumi direktor Peter Pedak.

"Täna hommikul kõigepealt saatsime sisseastujatele direktori ja õppealajuhataja videotervituse, pärast seda hakkasid nad juba ise netis edasi toimetama. Vahetult suhtles sisseastujatega kooli sekretär, muud keskkonnad avanesid automaatselt," selgitas Pedak.