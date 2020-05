Anton Aleksejev: esmapilgul ei eristu Krimm muust Venemaast, kuid päris Venemaa ta pole

Aleksejev rääkis "Ringvaates", et enne filmi tegemist käis ta Krimmis viimati kuus aastat tagasi. "Siis oli ajakirjaniku jaoks väga põnev - miitingud, Ukraina väeosade blokaad. Nüüd on see täitsa rahulik regioon, mis esmapilgul nagu ei eristu eriti teistest Venemaa regioonidest. Aga on selge, et see ei ole päris Venemaa," rääkis ta.

Aleksejev selgitas, et väga paljud igapäevased toimetused käivad Krimmis teistmoodi kui Venemaal. Näiteks ei toimivad seal osade pankade väljastatud pangakaardid või käib nende kasutamine keerulisemalt kui tavaliselt.

Krimmi sisenemine on Aleksejevi sõnul keeruline. Paljud venemaalased käivad seal otse Moskvast lennukiga või ka üle Kertši väina, kuid see on otseselt Ukraina seaduste rikkumine, kuna Ukraina peab Krimmi enda territooriumiks.

"Kui sa sisened teise riigi territooriumile mitte läbi ametliku piiripunkti, siis see ongi automaatselt seaduse rikkumine. Selle eest võib tulla mingi karistus Ukrainalt, näiteks sissesõidukeeld," ütles ta.

Aleksejev läks Krimmi läbi Kiievi. Välismaalane peab Krimmi külastamiseks taotlema Ukrainalt eriloa, sest vabalt võivad Krimmi minna vaid Ukraina kodanikud. Välismaalastele on piiratud arv põhjuseid, mille alusel nad Krimmi minna võivad.

Aleksejevi dokumentaalfilmis räägivad Krimmi elanikud, mida nad arvavad praegusest olukorrast.

Aleksejev selgitas, et paljudel inimestel on selline arvamus, et Ukraina all oli Krimm jäetud justkui vaeslapse ossa võrreldes ülejäänud riigiga, sest tegemist oli venemeelse piirkonnaga.

"Tegelikult see on üks stereotüüp, et Ukrainas oli kõik halb ja nüüd Venemaa ajal on kõik särav ja super. Ei ole kõik super, probleeme on. Ühed probleemid läksid ära, tulid nende asemele uued. Ma ei ütleks, et nüüd ongi see õitseaeg," rääkis Aleksejev.