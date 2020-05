Lähipäevil püsib ilm sajune ja jahe

Ilm püsib nädala lõpuni sajune ja jahe, vaid neljapäev on selgem.

Teisipäeva öösel jääb Eestis lääne poolt pilvi vähemaks. Ida-Eestis sajab vihma, Kagu-Eestis ka lörtsi ja lund. Puhub loode- ja põhjatuul 4 kuni 10, puhanguti 14, rannikul kuni 17 meetrit sekundis, pärast keskööd hakkab nõrgenema. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on Lääne-Eestis pilvi vähe, kuid ida pool, eelkõige kagus sajab vihma ja lörtsi. Puhub mõõdukas loode- ja põhjatuul. Sooja on 1 kuni 6 kraadi.

Päeval areneb mitmel pool hoovihmapivi, sekka tuleb ka lörtsi. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti kuni 14 meetrit sekundis, pärastlõunal pöördub saartel edelasse. Sooja on 6 kuni 10 kraadi.

Kolmapäeval jõuab Lõuna-Skandinaaviast Eestisse väike madalrõhkkond ja kannab üle maa vihma- ning lörtsihooge. Öösel jõuab õhutemperatuur langeda sisealadel miinuspoolele, läänerannikul püsivad plusskraadid. Päev toob sooja 4 kuni 9 kraadi.

Neljapäeval pööris eemaldub ning sadu on harvem ja nõrgem. Öö on sisealadel 0 kraadi lähedase temperatuuriga, päev on eelnevast paari kraadi jagu soojem.

Reede öö võib olla lausa selge, päeval aga on sajuhooge. Öö on kergelt miinuses, päevamaksimumid tõusevad mitmel pool üle 10 kraadi.

Laupäev tuleb samuti sajuhoogudega, aga tuulisem, seetõttu on öö soojem ja päev jahedam.