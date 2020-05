Nakatunud on rohkem kui 1,3 miljonit inimest.

Haiguskoldeks olevas New Yorgis on surnud enam kui 26 000 inimest.

USA president Donald Trump on korduvalt kaitsnud administratsiooni samme viirusele reageerimisel ja rõhutanud, et just keskvõimude tõhus tegutsemine on ennetanud suuremat kahju Ühendriikidele.

Ühendriikides kadus aprillis koroonaviiruse võttu 20,5 miljonit töökohta. See on pea kõik, mis maailma suurimas majanduses eelneval aastakümnel loodi. Enneolematu krahh tõstis töötusmäära 14,7 protsendini, mis on oluliselt kõrgemal 2009. aasta rahanduskriisi kõrgpunktist. Veel märtsis oli töötus 4,4 protsenti.