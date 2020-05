Vene Teater lõpetas mulluse aasta üle 260 000-eurose miinusega

2019. aasta tulem oli negatiivne summas 262 403 eurot, millest üle poole ehk 166 217 eurot moodustas amortisatsioon ehk põhivara väärtuse langus. Ülejäänud osa negatiivsest tulemist moodustas tulude ja kulude vahe ehk aruandeaasta jooksev kahjum.

"Teater ei ole oma praeguse majandusmudeli järgi võimeline katma põhivara kulumit ja väärtuse langust, mistõttu on majandusaasta tulem ka varasematel aastatel olnud paratamatult negatiivne ja see on asutaja poolt igati aktsepteeritav," märgitakse aruandes.

Negatiivse tulemi üheks põhjuseks tuuakse välja, et piletimüügist laekuvaid tulusid ei ole võimalik kasvatada kasvavate kuludega samas tempos.

"Ministeerium küll katab osaliselt ehk ca 80 protsenti kõigist tööjõu kuludest, aga 20 protsenti töötasudest ja sellega kaasnevast ning kõik ülejäänud kulud tuleb katta piletimüügist. Inflatsioonist tulenev kulude kasv on kordades kiirem teatripileti keskmise hinna võimalikust tõusust."

Külaliskollektiivid Venemaalt pakuvad üha enam konkurentsi

Aruandes nenditakse, et teatri soov tõsta pileti hinda jõudis pisut ette vaatajaskonna valmisolekust sellega kaasa tulla. Teater küll täitis külastajate plaani, aga müügiplaan jäi napilt täitmata, mis tähendab seda, et osa pileteid tuli loovutada kavandatust odavamalt.

"On selge, et venekeelse vaatajaskonna arvuline kasvatamine ja seeläbi piletitulu suurendamise võime on üsnagi piiratud ehk teatud vaatajate arvust alates on iga täiendava pileti müümiseks tehtav kulutus saadavast tulust suurem. Millise vaatajaskonna koondnumbri juures see tasakaalupunkt täpselt asub, on raske öelda. See sõltub väga palju teatrisisestest, aga ka välistest faktoritest."

Sisesteks faktoriteks tuuakse repertuaar ja kandvaid rolle täitvad näitlejad. Välisteks faktoriteks on konkurents ehk külaliskollektiivid Venemaalt, kes täidavad Vene Kultuurikeskuse ja Alexela kontserdimaja saale, aga järjest enam ka teisi Tallinnas asuvaid etenduspaikasid.

2020. aasta kohta tuuakse aruandes välja, et loomingulises plaanis on kavandatud paarist viimasest aastast mõnevõrra erinema.

"Oluliselt on vähendatud uuslavastuste arvu. Suurde saali on kavandatud neli esietendust ja väikese saali esietenduste arv peaks piirduma kahega. Lisaks neile on repertuaari planeeritud uus suvelavastus, mis peab etenduma Vihula mõisa pargis. Teater on jõudmas arusaamisele, et suures saalis ei saa võtta loomingulisi ja majanduslikke riske ehk repertuaari võetavad uuslavastused peavad vastama ennekõike publiku ootustele."

Väikese saali uuslavastused peavad teatri teatel pakkuma loomisrõõmu näitlejatele ja lavastajatele ning seejärel tuleb alles plaane tehes mõelda ka auditooriumi ootustele.

"Seega on väike saal koht, kus esikohal on teatri loomingulised ambitsioonid. Suure saali repertuaari valikul on esikohal võimalikult laia auditooriumi ühishuvid."

Teatripileti keskmine väljamüügi hind 13 eurot

Vene Teatri 2020. aasta eelarve on kavandatud konservatiivselt ja aasta lõpuks peavad kulud ja tulud olema tasakaalus ehk tulem peaks olema null või pisikese plussiga.

"Müügitulude kasvuks on planeeritud 16,8 protsenti, millest enamuse peab andma piletimüügist laekuvate tulude kasv. Kulud seevastu on planeeritud 2019. aasta tasemel. Eesmärk on järk-järgult lõpetada olukord, kus aasta lõpus tuleb küsida ministeeriumilt järgmise perioodi arvelt ettefinantseerimist, et tagada käibevahendite likviidsus."

Külastajate arvuks planeerib Vene Teater käesoleval aastal 52 000, mis on ligi 4000 külastajat enam kui 2019. aasta tegelik tulemus. Sellele vastavaks piletituluks kavandatakse 557 600 eurot ehk ligi 50 000 enam kui aasta varem.

"Sedavõrd suure müüginumbri kasvu taustaks on teadmine, et keskmine pileti väljamüügi hind peab tõusma ja saavutama taseme ca üks protsent keskmisest netotöötasust. Kui 2019. aastal maksis pilet ilma käibemaksuta keskmiselt pisut alla 11 euro, siis 2020. aastal peaks keskmiseks pileti käibemaksuta hinnaks kujunema 10 eurot ja 72 senti. Külastajale lisandub ka käibemaks ja see teeb ühe pileti keskmiseks väljamüügi hinnaks 13 eurot."