Tartu teater Vanemuine on kõik oma töötajad saatnud puhkusele ja ootab selle aasta piletitulu kukkumist poole võrra. Sügishooajaga on aga kavas siiski tavapäraselt alustada.

Tartu Vanemuisel on möödunud aastast uus juht – Kristiina Alliksaar, kes tuli teatrit tüürima Viljandi Ugala juhi kohalt. Teater ise suutis möödunud aastal oma kahjumit vähendada 300 000 euro võrra, mis tähendab, et ilma põhivarade kulumita olid Vanemuise majandustulemused sisuliselt pea nulli jõudnud.

Alliksaar alustas tööd möödunud aasta augustist. "Nii palju, kui mul oli hetkel võimalik olukorda parandada, nii palju seda ka praegu tehtud on. Aga mis meil saab käesolevast aastast ja järgmisest aastast – seda ei oska nüüd küll mitte keegi öelda. Me läksime käesoleval aastal väga ilusa sammuga ja väga ilusa plaaniga, aga sellele tõmmati poole märtsi pealt joon peale," ütles Alliksaar.

"Kui te küsite, mis on tulevikuplaanid või -sammud – ma ei tea täna," rääkis Alliksaar. "Ma tean, kui palju on pool märtsi, aprill ja mai, aga mis meil saab edasi juulikuusse plaanitud suveetendustest. Või kas me saame oma hooaega alustada augustist, nii nagu plaanitud. Või kui palju meil publikut tuleb sügisel saali – seda ei oska mina täna öelda. Poolega me kindlasti saame pihta."

Teater Vanemuise tuludest moodustab riiklik toetus enamuse, möödunud aastal 10,7 miljonist eurost 7,8 miljonit eurot. Samas suurusjärgus on toetus ka sel aastal olemas ja riik seda tagasi küsimas ei ole. Omatulud, mis peamiselt on piletimüük, olid teatri tuludest 26,5 protsenti. Eelmise aastaga võrreldes oleks selle 50-protsendiline vähenemine tähendanud 1,4 miljoni euro suurust lisamiinust.

"Juba täna ära jääanud märts, aprill ja mai on laias laastus 750 000," rääkis Alliksaar ja lisas, et samas on Teatril plaanis kompenseerivaid vahendeid leida.

"On ju kõikvõimalikud erinevad meetmed. Ka meie saame toetust töötukassa meetmest. Kultuuriministeeriumil on korvamata kulude kompenseerimiseks lahti läinud toetusmeede. See, mismoodi meie aasta lõppeb, ma tõesti ei tea täna," märkis Alliksaar.

Ta lisas, et Vanemuise teater muutis oma puhkusegraafikut ja puhkus, mis pidi olema juuni lõpust augusti alguseni on nüüd mais ja juunis, misjärel alustatakse proovidega sügishooajaks, mille piletid on müügis. Praegu on sügishooajaks ka paljud piletid, mis on vahetatud kevadhooaja ära jäänud etenduste piletite vastu, aga uute ostmine on Alliksaare sõnul tagasihoidlik.

Vanemuise teater kokkuvõtvalt teenis möödunud aastal 10,7 miljoni euro suuruse tulu juures 1,7 miljonit eurot kahjumit ja aasta varem 10,1 miljoni euro suuruse tulu juures 1,9 miljonit eurot kahjumit. Samas on need numbrid tihedalt seotud riiklike sihtasutuste rahastamise ja raamaatupidamisega. Nimelt on 2016. ja 2017. aastal tehtud investeeringud, milleks eraldati eraldi vahendid, näidatud neil aastatel kasumina, mida hiljem siis vastavalt investeeringute kasutamisele amortiseeritakse ja raamatupidamisliku kuluna näidatakse.