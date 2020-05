Belglased leidsid avatud kauplustesse tee kiiresti üles

Brüsseli poetänav teatab, et külastused soojendavad nende südant. Et see kõik oleks ka võimalikult turvaline, on kasutusele võetud mitmed abimeetmed. Poetänavale tulles tuleb kõigepealt oma käed ära puhastada. Soovituslik on maski kandmine, tuleb hoida distantsi ja liikuda paremas teeservas.

Poemüüja Abdel leidis, et tema jaoks on olukord piisavalt turvaline. "Meil on maskid, klientidele kasutamiseks on kätepuhastusgeel ja inimesed on tähelepanelikud ja hoiavad vahemaad," ütles ta.

Abdeli pood müüb kaupa allahindlusega ja lõpetab kriisi tõttu kuu lõpus tegevuse. Üsna paljud belglased on samas juba esimestel päevadel tagasitee poodi üles leidnud. Kes läks ostma elektrilist hambaharja, kes soengu tegemise aparaati, kes särki lapsele või teksasid.

Avanemisega kaasneb ühtlasi hirm uue haigestumise tõusu ees.

"On peaaegu kindel, et tuleb rohkem haigestumisi, isegi kui end kaitsta ja teha seda kõike, sest on palju inimesi, kes ei järgi korraldusi, kes kogunevad hulgaliselt ja korraldavad pidusid," rääkis Beatrice.

"Ega nii või teisiti ei saa ju jääda nii, nagu me kaks kuud oleme olnud, alates eilsest on tänavad täis, inimesed tahavad välja tulla," leidis Serge.

Belgia püüab inimesi kaitsta ka sellega, et annab autoteede arvelt jalakäijatele ja ratturitele ruumi juurde.