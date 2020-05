Kolmapäeval on oodata vihma ja lörtsi

Ööl vastu kolmapäeva jõuab vihma- ja lörtsisadu Eestisse. Nädala teises pooles on oodata nii vihma kui ka päikest.

Öösel saartelt alates pilvisus tiheneb ja pärast keskööd hakkab vihma ja lörtsi sadama. Puhub lääne- ja edelatuul 4 kuni 9 meetrit sekundis, pärast keskööd pöördub saartelt alates lõunasse ja hommikul on Liivi lahe ümbruses puhanguid kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +5 kraadi.

Kolmapäeva hommikul levib vihma- ja lörtsisadu üle Lääne-Eesti ida poole. Puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, saartel ja Liivi lahe ümbruses lõuna- ja edelatuul 4 kuni 12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Sooja on oodata 2 kuni 5 kraadi

Ka päeval liiguvad vihma- ja lörtsihood üle mandri. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Päeva maksimumid ulatuvad 11 kraadini.

Nädala teises pooles on oodata nii vihma kui ka päikest. Öised keskmised on võrdlemisi madalad, jäädes -1 ja 4 kraadi vahele ning päeval on valdavalt 9 kuni 11 kraadi.