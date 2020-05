Pärnu jõest tõmmatakse välja vana pargas

Tööd jätkuvad kolmapäeval.

Ralf-Henry Kaas ja tema hakkajad tuttavad jõudsid meedia huviorbiiti möödunud aasta augustis, kui tõmbasid kaldale poole sajandi eest Pärnu jõkke uppunud Merkuuri jäänused. Mõte tuli Kaasil sellepärast, et vrakk lihtsalt reostas jõge. Veest väljaulatuvad osad olid metallivargad ammu ära viinud.

Nüüd oli samamoodi. Kalurid teadsid pargasest, mis kalda lähedal vees silma hakkas ja arvasid, et see tuleks välja tõmmata. Kaas siis otsustaski asja ära teha.

Pargas on 20 meetrit pikk ja kümme lai. Teisipäeval saadi üks tükk kätte, aga suurema osa väljatõmbamine ebaõnnestus mitu korda ja töö jäi pooleli.

"Üks tükk on käes, nüüd hakkame edasi proovima. Ohud on need, et vesi tõuseb, ei näe varsti enam konkse kinni panna. Trossid võivad katkeda. Abiks on oma sõpruskond ja Kaitseliit, kes toetab puksiiriga meid. Linna tellimus on see. See aasta jäi "Teeme ära" ära. Mõtlesime, et teeme ise ära," rääkis väljatõmbamise initsiaator Kaas.

Kui palju muda täis pargas kaaluda võib, ei osanud Kaas öelda. Ehk 45 või 50 tonni, pakkus ta. Vanametall rändab mõistagi kokkuostu.