Kõlvart: kui piiranguid leevendatakse, pole 2+2 reegel enam mõistlik

Peaminister Jüri Ratas teatas teisipäeval, et alates 18. maist on lubatud sporditreeningud siseruumides, sealhulgas ujulates; sporditreeningud vabas õhus ja kuni 100 osalejaga pealtvaatajateta spordiüritused. Endiselt nõutakse 2+2 reegli täitmist.

Kõlvarti sõnul jääb ujulate avamise otsus, kui see valitsuse poolt neljapäeval kinnitatakse, tema jaoks arusaamatuks, sest varem räägiti hilissuvest või sügisest.

"Ma pean tunnistama, et minu jaoks jäi natuke arusaamatuks otsus, mis puudutab basseine, sest mitme nädala jooksul räägiti, et need on viimased kohad, mida saab avada, sest nakatumise oht basseinides ja spaades on väga suur. Ei ole ka päris arusaadav, miks avatakse korraga basseinid ja spordihallid ja mis on muutunud mõne nädala jooksul, kui jutt oli sellest, et basseinid saab avada juulis-augustis või sügisel, aga nüüd järgmisel nädalal," rääkis Kõlvart kolmapäeval.

Kuivõrd Tallinnas on enamus basseine erakätes, siis linn midagi suurt teha ei saa ning valitsuse otsusega minnakse kaasa, möönis Kõlvart. "Kui otsus on vastu võetud, siis see tähendab, et on tehtud ka vastav uuring ja riskianalüüs ja vastavalt vabariigi valitsuse otsusest teeme lahti ka enda asutused, sest meie asutuste arv ei ole määrav antud juhul," märkis ta.

Samas ei ole võimalik siis enam tagada 2+2 reegli täitmist ja distantseerumist, nentis Kõlvart, ja pakkus välja, et ehk tuleks siis nendest nõuetest loobuda.

"Arusaamatuks jääb ka see, et mida peaks tähendama selliste leevenduste puhul 2+2 reegel ja sotsiaalse distantsi nõue. Pikalt arutasime linnavalitsuse liikmetega, kuidas järgida distantsi basseinis. Samamoodi tekib küsimus, kuidas hoida distantsi üritusel, kus 500 inimest on ruumis või 1000 inimest väljas. Seda on vaja täpsustada, sest peame aru saama, kuidas hakkame seda jälgima. Või siis tuleb tunnistada, et piirangute leevendamine tähendab seda, et 2+2 valemit siis tagada ei ole võimalik. Kui selleks (suurürituste korraldamiseks) on tehtud ka vastav riskianalüüs ja uuringud seda toetavad, et see on võimalik. Aga nõuda seda (2+2 reegli täitmist) ei ole mõistlik," lausus Kõlvart.

Linnapea sõnul hakkab linn pärast valitsuse korraldust kindlasti järk-järgult oma asutusi avama, kuid seda mitte ühe päevaga.

"Oli küsimus ka, et mis saab Tallinna saunadega. Saunade osas ootame vabariigi valitsuse poolt signaali. Kui tehakse ka spaad lahti, saame otsustada saunade kohta," ütles Kõlvart ja lisas, et praegu pole tehtud otsust ka Tallinna randade avamise kohta.

Linnapea kinnitas, et reedeks saavad avatud kõik Tallinna mänguväljakud, kuid seni ei tohi minna mängu- või spordiväljakutele, mis on lindi või aiaga suletud. Seda kontrollib ka mupo, märkis Kõlvart.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsev ütles, et kui valitsus kinnitab neljapäeval uued leevendused, siis Tallinn on valmis sisespordiobjektid esmaspäevast avama.

"Sisespordiobjekte on Tallinnas 180, 100 on neist munitsipaalomandis, 80 erakätes. Siis kui Tallinn otsustaks, et veel lahti ei tee ja eraomanikud otsustavad teistmoodi, ei aitaks see olukorda leevendada, et saaks edaspidigi riske vältida. Ja inimeste suhtumine oleks, et miks linnas on pooled spordisaalid lahti ja pooled mitte ja miks linn on läinud teist teed pidi," rääkis Belobrovtsev.