Saksa konstitutsioonikohus jääb ECB asjus endale kindlaks

"Meie sõnum ECB-le on peaaegu et homöopaatiline," ütles kohtunik Peter Huber teisipäeva õhtul ajalehele Süddeutsche Zeitung. "Ta ei tohiks pidada end universumi isandaks."

"Ma nõuame ECB-lt, et ta tunnistaks vastutust avalikkuse silmis ja ka õigustaks seda, seal hulgas inimeste ees, kes on tema meetmete tõttu ebasoodsas olukorras," lisas Huber.

Saksa konstitutsioonikohus otsustas eelmisel nädalal, et ECB peab tõendama, et euroala majanduse toetamiseks mõeldud varaostuprogramm on proportsionaalne, või muidu ei lubata Saksa Bundesbankil selles enam osaleda.

Karlsruhe kohtunikud andsid ECB-le kolm kuud aega programmi õigustamiseks ja demonstreerimaks, et selle kasud kaaluvad üles negatiivset kõrvaltoimed.

Vastasel juhul keelatakse Saksa keskpangal kahe triljoni euro suuruses varaostuprogrammis osalemine.

Euroopa Komisjoni vihastas Saksa kohtu otsus ning Brüssel rõhutas vastuseks, et Euroopa Liidu seadused on liikmesriikide omade suhtes ülimuslikud.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ähvardas Saksamaa suhtes algatada rikkumismenetluse.