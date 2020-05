Terroritõrjekoordinaator Gilles de Kerchove ütles hoiatuses liikmesriikidele, et paremekstremistid ja islamiäärmuslased võivad pidada rünnakuid meditsiinitöötajatele ja -hoonetele väga tõhusaks, sest need vapustavad ühiskonda sügavalt.

Ta tõi näiteks USA, kus Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) lasi märtsis vahistamiskatsel maha valgete ülemvõimu jutlustaja, kes kavatses lasta õhku COVID-19 patsiente ravivat haiglat. Varem olevat ta plaaninud rünnakuid afroameeriklaste koolile, mošeele ja sünagoogile.

De Kerchove ütles, et varasematest kogemustest on teada, et terroristid ja vägivaldsed äärmuslased, kelle eesmärk on ühiskonda ja valitsussüsteemi vägivalla abil muuta, kasutavad oma sihitide saavutamiseks ära suuri kriise.

Nii tekkis äärmusrühmitus ISIS pärast USA sissetungi Iraaki ja hakkas tugevnema araabia kevade ajal.

De Kerchove analüüsis on kirjas, et Euroopas pööravad pandeemiale eriti tähelepanu vasakäärmuslased, kes süüdistavad kõiges valitsusi ja kapitalistlikku süsteemi ning väidavad, et poliitikud on jätnud tervishoiu rahata.

De Kerchove saatis oma analüüsi EL-i liikmesriikidele 7. mail. Avalikult teatas sellest kolmapäeval esimesena Saksa ajaleht Die Zeit oma võrguväljaandes.

Selles öeldakse ka, et ISIS on ärgitanud oma Lääne toetajaid kasutama kriisi ära rünnakute korraldamiseks, kuid seni ei ole vägivalla tõusu märgata.

Esialgu kasutavad äärmuslased kriisi pigem propaganda eesmärkidel, kasutades ära olukorda, et liikumispiirangute tõttu istuvad inimesed rohkem arvuti taga.