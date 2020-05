Tubakavaba snusi populaarsus on Eestis märgatavalt kasvanud

Uute toodete eest tasuti mullu poole aastaga aktsiisi 893 000 eurot, tänavu esimese kolme kuuga küündib tasutud aktsiis aga juba 753 000 euroni.

Tubakapadjad sisaldavad erinevalt näiteks Rootsis müügil olevast huuletubakast küll nikotiini, kuid ei sisalda tubakat. Seega on toodet legaalne ka Eestis müüa.

Tubakat sisaldavat snusi tohib Euroopa Liidus legaalselt müüa vaid Rootsis.

Maksuameti andmetel on tubaka tahke aseaine eest tasutud aktsiis kasvanud. Tänavu esimeses kvartalis tasuti tootelt ligi 25 protsenti enam aktsiisi kui möödunud aasta viimases kvartalis. Alates Eestis müügile tulekust on riigile kokku laekunud tubakavabadelt nikotiinipatjadelt aktsiisi 1,6 miljonit eurot.

Kui algselt alustasid ettevõtted mullu tubakakarpide müügiga internetis, siis möödunud aasta 1. juunist keelati see ära ning tooted toodi müüki e-sigaretipoodides ja väikepoodides, nagu näiteks Olerexi ja R-kioski kauplustes. Ühe tubakavaba nikotiinipadja karbi hind on keskmiselt kuus kuni kaheksa eurot.

R-Kioski tootejuht Teet Mutli sõnul moodustab tubakavabade nikotiinipatjade osakaal tubakatoodete kategooria käibest umbes 10 protsenti. "Oleme enda väikepoodides tubakavabasid nikotiinipatju müünud alates 2019. aasta augustist ja müüginumbrid näitavad pidevat kasvutrendi," ütles Mutli ERR-ile.

Esimeste seas toote Eesti turule toonud Foxtrot Uniform Capital OÜ juhatuse liikme Peter Puksi sõnul on samuti tarbijate huvi pidevas kasvutrendis.

"Kriisi ajal on tundunud, et läheb isegi rohkem. Me oleme peamiselt Circle K ja Olerexi kettides, inimesed kriisi ajal eelistavad käia mugavuspoodides ja osta nikotiinipadjad ära. Üldjoontes näeme, et inimesed üritavad selle abil ka suitsetamisest loobuda, see on hea stardipunkt maha jätmiseks," ütles Puks.

Legaalne mokatubakas on vähendanud musta turgu

Tubakat sisaldava mokatubaka tarvitamine ja omamine Eestis keelatud ei ole, küll aga on keelatud selle müümine. Varasemalt oli populaarne selle müük sotsiaalmeediagruppides.

Maksu- ja tolliameti strateegilise analüüsi valdkonna juht Merilin Jürma sõnas, et illegaalse huuletubaka turg on peale legaalse toote müügile tulekut oluliselt vähenenud. "Näiteks 2020. aasta esimese nelja kuu jooksul on avastatud juhtumite arv langenud ligi 20 protsenti võrreldes 2019. aasta sama perioodiga, kuid siin tuleb arvesse võtta ka eriolukorra mõju ja piiride sulgemist," ütles ta.

Sama võib ka Puksi sõnul kinnitada. "Ma arvan küll, et praegu on seda näha. Olen siit ja sealt uurinud. Oleme illegaalse mokatubaka gruppides vaadanud ja näha on, et see mõjutas väga palju illegaalset müüki. Arvan, et see on väga palju parandanud, et legaalselt saab osta ja ka riigikassasse laekuvad aktsiisid," sõnas ta.

Siiski levib nii legaalse kui illegaalse toote tarvitamine ja müük noorte seas.

"Noorte osas on see, et kahjuks meie ei saa vastutada kõikide inimeste eestm Meie oleme ikkagi tuntud jaekettides sees ja klienditeenindajad kontrollivad noori. Mul on väga kahju küll kui täiskasvanud ostavad ja annavad seda lastele," sõnas Puks. Tema sõnul võiks karmistada karistusi ka selle eest, kui täiskasvanud tubakatooteid alaealistele ostavad.