Ninasarvik Kibetat saab Tallinna loomaaia avanedes veel viimaseid kordi näha

Tallinna loomaaia esimene ninasarvikubeebi on kasvanud ja arenenud inimeste silma all.

"Eks ta üks paras rüblik on. Vallatleb ja möllab ja emaga koos õues. Ta on ikka selline elurõõmus ja sädelev neiukene meil," rääkis loomakasvatusnõunik Anne Saluneem "Aktuaalsele kaamerale".

Juunis kolmeseks saav Kibeta ise veel ei tea, et peagi tuleb tal sünnikodust lahkuda.

"Ta on sisuliselt täiskasvanud ja lõputult ei saa oma emaga koos olla. Seetõttu me saadame ta ära esimesel võimalusel," ütles kollektsioonijuht Tõnis Tasane.

Transpordipuur on juba olemas. Nüüd peab teda treenima seal aega veetma. "Kõik ärasaatmised võtavad aega. Loom peab harjuma absoluutselt iga väikese erinevusega, mis tuleb tal teel ette. Nii et kannatlikkust peab olema ja seda meil jätkub," selgitas Saluneem.

Kibeta uus kodu hakkab olema Kesk-Inglismaal Twycrossi loomaias. Pandeemia ajal on ka nemad oma uksed külastajatele sulgenud. Saamata jäänud piletiraha tõttu on Twycrossi loomaaed tõsistes majanduslikes raskustes.

"Esialgu oli plaanis ninasarvik kevadest ära saata, aga eriolukorra tõttu asjad muutusid ja praeguseks on see konkreetne kuupäev lahtine," ütles Tasane.

See tähendab, et kui Tallinna loomaaed 19. mail taas külastajatele avatakse, saavad huvilised veel viimaseid kordi Kibetat näha. Inglismaale kolib ta heal juhul vastu sügist ning võimalik, et saab seal koos uute kaaslastega kohaliku kombe kohaselt Halloweeni tähistada.