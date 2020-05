USA lisas Kuuba terrorivastase võitluse musta nimekirja

Kuuba seati samasse ritta nelja USA vaenlase – Iraani, Süüria, Põhja-Korea ja Venezuelaga, kes ei saanud 2019. aasta jaoks sertifikaati Ühendriikide terrorivastase seaduse alusel, mis mõjutab kaitseeksporti.

See oli Kuubale esimene kord pärast 2015. aastat sellesse nimekirja sattuda.

USA välisministeerium juhtis tähelepanu asjaolule, et Kuubal viibivad Colombia vasakpoolse sissirühmituse Rahvusliku Vabastusarmee (ELN) läbirääkijad, kes sõitsid Havannasse 2017. aastal Colombia valitsusega kõnelusi pidama, kuid ei ole sealt tagasi tulnud.

"Kuuba keeldumine tulemuslikult suhelda Colombia valitsusega näitab, et ta ei tee koostööd USA-ga, et toetada Colombia püüdlusi tagada oma inimestele õiglane ja püsiv rahu, julgeolek ja võimalused," selgitas välisministeerium.

Havanna kõrge ametnik vastas, et Kuuba on tegelikult "terrorismi ohver".

"USA valitsuse poolt Kuuba vastu toime pandud terroriaktide ajalugu on pikk," kirjutas Twitteris välisministeeriumi ametnik Carlos F. de Cossio, kes vastutab suhete eest USA-ga. Ta lisas, et Ühendriikide võimud on mahitanud üksikisikuid ja organisatsioone, kes seesuguseid tegusid USA territooriumilt korda on saatnud.

Välisministeeriumi sammul on Kuubale, mis ei impordi relvi Ühendriikidelt, vähe praktilist mõju. Tegemist on president Donald Trumpi administratsiooni järjekordse sammuga eelmise presidendi Barack Obama lepituspüüdlustest eemaldumisel.

USA välisministeeriumi terrorismivastase võitluse koostöö nimekiri erineb terrorismi riikliku rahastaja määratlusest. Viimasel on kaugeleulatuvad õiguslikud tagajärjed, mis võivad välisinvesteeringutele olulisi takistusi tekitada.

ELN opereerib umbes kümnel protsendil Colombia territooriumist, kuid on märgatavalt väiksem Colombia Revolutsioonilistest Relvajõududest (FARC), mis 2016. aastal valitsusega ajaloolise rahuleppe sõlmis.